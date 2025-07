preço e ficha técnica de veículos no fipe carros

A Fiat lançou a nova Titano Ranch 2026, que chega para ser a grande estrela nas picapes disponíveis no Brasil, superando suas irmãs Endurance e Volcano. Com um preço sugerido de R$ 285.990, essa belezura traz bastante novidade embaixo do capô, começando pelo potente motor 2.2 turbodiesel Multijet II. Esse mesmo motor já está presente em outros modelos da marca, como o Jeep Commander, Fiat Toro e Ram Rampage.

Esse motor Multijet é uma verdadeira máquina. Ele entrega 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e impressionantes 45,9 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm. Para quem curte acelerar, a Titano vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos, um avanço de 2,5 segundos em relação à geração anterior. Além disso, a capacidade de carga permanece robusta: a caçamba suporta até 1.020 kg e tem um volume de até 1.314 litros. Tudo isso promete fazer a alegria dos que precisam de um carro forte e funcional.

Principais equipamentos da Fiat Titano Ranch 2026

Você vai se surpreender com a lista de equipamentos dessa picape. A Titano Ranch 2026 vem com duas chaves keyless (sim, você não precisa tirar a chave do bolso!), duas entradas USB na frente e uma na traseira. Além disso, são seis airbags, ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro com ajuste elétrico para motorista e passageiro dianteiro. E tem mais: barras de teto cinzas, capota marítima e uma central multimídia com uma tela touchscreen de 10 polegadas, impecável para conectar seu smartphone.

Quem já pegou estrada sabe como um bom sistema de áudio faz a diferença nas longas horas dirigindo, e a Titano não decepciona com suas funções de Bluetooth, MP3 e rádio. Vale lembrar que os cintos de segurança dianteiros também têm regulagem de altura, algo que todos nós apreciamos.

Mais tecnologia e conforto

Esse modelo não para por aí! Ele vem com uma câmera 360°, perfeita para quem gosta de explorar trilhas e precisa de uma visão ampla no off-road. A câmera de ré e o desembaçador do vidro traseiro são essenciais para não perder a pista, especialmente em dias mais úmidos. A direção elétrica garante uma condução leve e precisa, enquanto o estepe de roda leve aro 18″ e os estribos laterais cinzas adicionam um toque de estilo.

Os faróis de neblina cromados e as luzes diurnas em LED deixam a picape ainda mais atraente. Com freios a disco nas quatro rodas e sistema ABS, a segurança também está garantida. E quem não gostaria de ter ganchos para amarração de carga na caçamba?

Para os papais e mamães que carregam os pequenos, há fixação infantil ISOFIX e Top Tether, garantindo que os pequenos viajem seguros. E se você sempre se esquece de iluminar a caçamba, é só dar uma olhada na luz de iluminação extra que vem instalada!

Dados técnicos que impressionam

Vamos aos números. O motor 2.2 Multijet trabalha com um câmbio automático de 8 marchas e tração integral parcial. A velocidade máxima alcançada é de 175 km/h, e o consumo é muito bom: 9,9 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

As dimensões são imponentes com 5.330 mm de comprimento e 2.221 mm de largura, enquanto o entre-eixos alcança 3.180 mm, proporcionando estabilidade e conforto. O tanque de combustível tem capacidade para 80 litros, ideal para longas viagens sem paradas constantes nos postos.

E não podemos esquecer que a garantia é de 36 meses, com o mesmo período para motor e câmbio, o que traz um pouco mais de tranquilidade para quem aposta no modelo.

Com toda essa tecnologia e potência, a Fiat Titano Ranch 2026 é mais do que uma picape, é uma verdadeira companheira para quem não abre mão do estilo e da funcionalidade nas estradas e trilhas do Brasil.