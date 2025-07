Li Auto i8 apresenta detalhes na China antes do lançamento

Novas fotos do Li Auto i8 estão dando o que falar na internet! Esse novo SUV elétrico da marca chinesa promete agitar o mercado quando for lançado oficialmente no dia 29 de julho. E não é para menos! O modelo é voltado para quem busca espaço e conforto, com um interior que acomoda até seis pessoas.

Dando uma olhada no interior do i8, o que chama a atenção é o volante branco e o acabamento claro, que trazem um ar de modernidade. Mas o destaque mesmo fica por conta da iluminação ambiente circular no painel central, que dá um toque especial. Ao contrário do que muitos podem imaginar, a configuração do painel de instrumentos mudou: agora, você encontra uma tela diretamente no volante e um head-up display, que é super prático!

A parte traseira tem duas poltronas individuais com ajuste elétrico e até mesas dobráveis. Para quem viaja com família ou amigos, há uma telinha para os passageiros do fundo, que também contam com saídas de ar no teto. E se você, como eu, adora levar tudo que precisa em uma viagem, o porta-malas oferece bastante espaço, destacando o foco em conforto.

No centro, o console possui um carregador por indução que elimina a bagunça de fios e outros compartimentos para deixar o interior organizado e tecnológico. E claro, praticidade é essencial!

Desempenho e Potência

Falando em performance, o i8 não decepciona. Ele vem equipado com dois motores elétricos: um na frente de 150 kW e outro atrás com 250 kW. Isso resulta em um total de cerca de 536 cv com tração integral inteligente. E a tecnologia dos motores, feita em carboneto de silício, promete eficiência e potência!

Para quem se preocupa com a autonomia, o i8 tem boas opções de bateria. Tem uma de 90,1 kWh, que permite rodar até 670 km, e outra de 97,8 kWh, com autonomia de até 720 km. Isso é perfeito para quem gosta de pegar a estrada, não acha?

Tecnologia Avançada

Mas não para por aí! O modelo ainda conta com o sistema de assistência ao condutor chamado MindVLA. Essa é uma novidade que promete revolucionar a forma de dirigir. Ele vem com uma unidade LiDAR compacta e potente, capaz de ver até 300 metros à frente. Isso é especialmente útil em situações de baixa visibilidade.

Outra cereja do bolo é o chip Nvidia Drive AGX Thor-U, que dá aquela potência extra para que o sistema consiga entender comandos e agir como um “motorista robô”. Quem já pegou congestionamento, sabe o quanto essa tecnologia pode ajudar.

Por tudo isso, o Li Auto i8 tem tudo para entrar com estilo no segmento de elétricos premium, combinando desempenho, conforto e tecnologia inteligente. Sem dúvida, esse SUV vai ganhar muitos corações por aí!