Shangjie H5 apresenta tecnologia autônoma da Huawei e SAIC

A Shangjie, a nova marca fruto da parceria entre a SAIC Motor e a Huawei, acaba de soltar as primeiras imagens do H5, seu tão aguardado SUV. O modelo chega ao mercado no outono chinês e promete marcar presença em um dos segmentos mais disputados, com opções abaixo de 200 mil yuan, o que dá algo em torno de R$ 140 mil.

Vamos falar do visual desse novo SUV? Ele chama atenção com faróis bem estreitos e uma grade inferior trapezoidal que dá um ar imponente. E para quem adora alguns detalhes refinados, as molduras cromadas nas janelas e as lanternas traseiras conectadas devem conquistar muitos olhares. Além disso, as rodas terão duas opções de estilo: cinco raios ou múltiplos raios, o que dá um toque pessoal na hora de escolher.

Outra coisa interessante é que as maçanetas são convencionais, diferentemente dessas retráteis que algumas marcas estão adotando. Tem gente que gosta, mas há quem prefira a tradição.

Destaques Tecnológicos

Agora, o que realmente brilha no H5 é o sistema de condução assistida Qiankun ADS 4.0, desenvolvido pela Huawei. Na versão top de linha, chamada Ultra, ele promete dirigir de forma autônoma em rodovias, com autonomia de Nível 3. Pensa só como seria relaxante entrar no carro e deixar que ele cuide da direção, especialmente em longas viagens!

A Huawei promete que esse sistema irá aumentar a eficiência do tráfego em até 20%, algo que só quem já enfrentou congestionamento sabe como faria diferença.

Interior Moderno

Apesar de ainda não termos visto o interior do H5, a marca já confirmou que ele vai vir com o sistema HarmonyOS. Isso significa que teremos integração entre várias telas e comandos por voz com inteligência artificial. Para quem se estressa com concorrentes na estrada, isso pode ser um alívio.

Um Novo Começo

O H5 é mais do que um carro; é a estreia de uma nova montadora no mercado, junto a um investimento inicial de 6 bilhões de yuan, cerca de R$ 4,2 bilhões. A Shangjie se aproveitará das estruturas avançadas da SAIC, que é conhecida por sua tradição no setor automotivo. A expectativa só aumenta!

Mas não para por aí. A Shangjie está dentro do grupo HIMA, que inclui marcas como Aito e Luxeed, e seu objetivo é ser a porta de entrada para quem busca tecnologia a preços acessíveis. Uma ótima opção, não criando?

E olha que esse segmento é bastante estratégico para a SAIC, representando 70% das vendas de veículos de passeio na China em 2024. O H5 vai encarar rivais de peso, como BYD Song Plus e Xpeng G6, que estão bombando por lá.

Assim, o Shangjie H5 promete trazer uma combinação legal de estilo, tecnologia e acessibilidade, bem no momento em que o mercado está ávido por inovações.