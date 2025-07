Ficha técnica, preço e itens de série do Fipe Carros

O Volkswagen Tera Comfort 2026 chegou para ser uma opção atrativa na hora de escolher um SUV compacto. Com um preço inicial sugerido de R$ 126.990, esse modelo ficou bem posicionado entre as versões de entrada e a topo de linha. Ele se destaca pelo seu tamanho, com 4,15 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,56 metros, garantindo uma boa manobrabilidade e também espaço para os ocupantes. O porta-malas, que comporta até 350 litros, é bem prático para quem precisa fazer aquele rolê no fim de semana ou levar as compras do mês.

Quando falamos do motor, o Tera vem equipado com o famoso 1.0 TSI turbo, que rende até 116 cavalos. Essa motorização se mostra eficiente na hora de acelerar e oferece uma experiência de direção agradável. O câmbio automático acelera de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, o que é bem bacana para um dia a dia urbano corrido.

Medidas e Espaço Interno

As dimensões do Tera são realmente interessantes. Com 1,78 metro de largura e 1,50 metro de altura, o espaço interno é confortável para todos os passageiros. Quem costuma fazer viagens longas ou passeios de final de semana pode ficar tranquilo, pois o espaço é bem distribuído. Além disso, a capacidade do porta-malas é ideal para manter tudo organizado, e quem já pegou estrada sabe como isso faz a diferença.

Principais Itens de Série

No quesito conforto e tecnologia, o Tera Comfort é bem servido. Ele vem com um painel digital de 8″, para-sóis com espelhos iluminados, pneus 205/60 R16 e um rack de teto que é super útil para quem gosta de acampar ou viajar. Além disso, conta com sistema de reconhecimento de pedestres e revestimentos em tecido que dão um ar mais sofisticado.

Se você já passou por situações complicadas no trânsito, vai adorar saber que o Tera tem sensores de estacionamento traseiros, um bom aliado em vagas apertadas. O modelo também vem equipado com o ACC, que é o controle adaptativo de velocidade, junto com o sistema de frenagem autônoma, garantindo mais segurança em qualquer situação.

Conforto e Segurança

Entre outros itens, o Tera Comfort traz uma central multimídia VW Play Connect com tela de 10,1″, perfeita para quem gosta de se conectar enquanto dirige. Também são seis airbags, que incluem duas bolsas laterais e dois de cortina, além do alerta de cintos de segurança.

Os detalhes realmente fazem a diferença, como o ar-condicionado com filtro anti-pólen, que melhora a qualidade do ar interno — ideal para quem dirige muito em regiões poluídas. Os bancos têm ajuste de altura, e a direção elétrica garante uma condução bem macia. Isso promete facilitar na hora de manobrar em ruas movimentadas ou estacionar.

Ficha Técnica do Volkswagen Tera Comfort 2026

Se você curte saber mais sobre as especificações, aqui estão os principais detalhes:

Motor: 1.0 170 TSI

1.0 170 TSI Câmbio: Automático, 6 marchas

Automático, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 116 cv a 5000 rpm

116 cv a 5000 rpm Torque: 16,8 kgfm a 1750 rpm

16,8 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx.: 192 km/h

192 km/h 0-100 km/h: 10,5 s

10,5 s Comprimento: 4151 mm

4151 mm Largura: 1777 mm

1777 mm Altura: 1504 mm

1504 mm Entre-eixos: 2566 mm

2566 mm Capacidade do tanque: 52 litros

52 litros Capacidade do porta-malas: 350 litros

350 litros Rodas: Liga leve, 205/55 R17

Liga leve, 205/55 R17 Garantia total: 36 meses

Então, se você está de olho em um SUV que une conforto, tecnologia e preço acessível, o Tera Comfort pode ser a sua escolha ideal. É sempre bom lembrar da importância de fazer test drives e ver qual modelo se adapta melhor ao seu estilo de vida.