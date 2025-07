Chery Tiggo 7 e 8 recebem notas abaixo de 5 estrelas no Euro NCAP

Que evolução, hein? Os fabricantes chineses têm se superado na produção de veículos, mas a segurança ainda gera algumas dúvidas, principalmente aqui no Brasil. É comum ver modelos que, apesar de bonitos e cheios de recursos, precisam passar por testes mais rigorosos. Um exemplo fresquinho é a avaliação do Euro NCAP, que colocou à prova os SUVs Chery Tiggo 7 e Tiggo 8, vendidos por aqui pela CAOA Chery.

Durante os testes, o Euro NCAP detectou algumas falhas no sistema de airbags, especialmente o de cortina lateral. Ele é crucial para proteger a cabeça e o tronco em colisões laterais. No caso desses SUVs, o airbag não atuou corretamente em duas tentativas, o que levantou a orelha dos especialistas.

No primeiro teste, o airbag não inflou como deveria, deixando uma criança no banco de trás sem a proteção adequada. Depois de alguns ajustes, o problema persistiu e o airbag se soltou do trilho de fixação. Com isso, o Euro NCAP decidiu que era hora de pedir uma reavaliação completa do sistema de segurança.

Essas falhas resultaram em uma reclassificação da proteção lateral de “boa” para “adequada”, cortando as chances dos SUVs de ganharem a nota máxima, que são cinco estrelas.

No caso do Tiggo 7, ele alcançou 77% na proteção de adultos, 80% para crianças e 78% para pedestres. Embora o espaço interno tenha mantido a estrutura no impacto frontal, o airbag de joelho do motorista falhou, limitando a proteção da perna direita. E no impacto lateral, o airbag de cortina deixou a desejar ao se soltar, prejudicando a segurança do dummy infantil. Mas calma, apesar disso, o SUV mostrou uma boa capacidade de absorção de impacto e recursos legais, como o airbag frontal desativável no lado do passageiro e um sistema de frenagem autônoma que se saiu bem com ciclistas e pedestres.

Agora, vamos falar do Tiggo 8. Assim como seu irmão, ele também trouxe resultados semelhantes. Com sete lugares, teve 77% para a proteção de adultos e 80% para crianças. Assim como no Tiggo 7, o compartimento se manteve firme no impacto frontal, mas o airbag de joelho não cumpriu sua função, prejudicando a proteção da perna. E na batida lateral, o airbag de cortina também falhou, o que gerou perda de pontos no teste de segurança infantil.

Por mais que a proteção para pedestres e ciclistas tenha sido avaliada como boa em diversos aspectos, ainda há áreas críticas, como os pilares do para-brisa. Afinal, quem já parou do lado de uma placa num trânsito intenso sabe como é arriscado.

Falando em resumo, o Tiggo 7 e Tiggo 8 receberam quatro estrelas, com desempenho misto nos testes. O sistema de frenagem autônoma falhou em algumas situações, mas funcionou direitinho em outras. Eles vêm com algumas características bem legais, como alerta de cinto de segurança, monitoramento de fadiga e distração e assistente de manutenção de faixa, tudo para deixar a experiência ao volante mais segura.

Você já testou um desses modelos, ou está pensando em dar uma volta? É sempre bom ficar atento a esses detalhes, principalmente se você passa muito tempo na estrada!