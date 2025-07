Fabiano Menotti se envolve em acidente na BR-040; assista ao vídeo

O cantor Fabiano Menotti, da dupla César Menotti & Fabiano, se envolveu em um acidente de carro na manhã deste domingo, dia 13, na BR-040, próximo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O artista havia feito uma apresentação na noite anterior em Belo Horizonte e estava a caminho do Rio de Janeiro quando seu veículo capotou.

Segundo informações que Fabiano compartilhou em suas redes sociais, ele estava sozinho no carro e, felizmente, não sofreu ferimentos graves. Ele descreveu o incidente como um grande susto e tranquilizou os fãs, dizendo: “Estou bem, foi um grande susto, mas graças a Deus, nada de mais grave aconteceu”.

O cantor explicou que o acidente ocorreu quando um carro à sua frente freou repentinamente. Para evitar uma colisão, Fabiano tentou desviar e acabou colidindo na lateral de outro veículo, o que fez seu carro perder o controle e capotar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para atender a ocorrência e está investigando as circunstâncias do acidente. Imagens do carro de Fabiano mostram que ele ficou bastante danificado, com as rodas traseiras arrancadas.

O acidente gerou preocupação entre os fãs, mas o cantor reiterou que se encontra bem e que o susto foi significativo, mas sem consequências mais sérias.