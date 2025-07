Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começa julho com tudo, liderando as vendas de motos no Brasil! Com 17.982 unidades emplacadas, ela apresentou um crescimento de 14% em relação ao mês anterior. Imagina só o ronco do motor e o conforto ao pilotar uma dessas, perfeito para quem precisa encarar o dia a dia nas ruas.

Logo em seguida, temos a Honda Biz na segunda posição, com 10.183 motos vendidas e um aumento de 11%. Essa belezura é ideal para quem busca praticidade e estilo. Não é à toa que ela é favorita entre muitos motociclistas brasileiros!

O terceiro lugar vai para a Honda Pop 110i, que emplacou 8.613 unidades e cresceu 9%. Essa motinha é ótima para quem busca economia e facilidade na cidade, perfeita para driblar o trânsito sem estresse.

Os destaques das vendas

A Honda NXR 160 Bros fecha o top 4, com 8.596 unidades vendidas e um impressionante aumento de 26% em relação ao mês passado. Quem já a pilotou sabe que é uma máquina versátil, ideal para quem adora pegar um caminho off-road de vez em quando.

Outra que não pode ser esquecida é a Sport 110i, da Mottu, com 3.919 unidades emplacadas. Tem um design que atrai diversas pessoas, além de ser uma opção acessível.

Por fim, o ranking das seis mais vendidas se completa com a Yamaha YBR 150, que ficou com 2.711 motos emplacadas. Essa moto é um clássico e é respeitada por sua robustez e desempenho.

Na sequência, a Honda CB 300F vem na sétima posição, com 2.418 unidades, seguida pela Honda PCX 160 em oitavo, com 1.984 emplacamentos. Ambas são ótimas opções para quem procura conforto e potência.

Para os quecurtem um pouco mais de aventura, a Honda Sahara 300 aparece na nona posição, com 1.755 unidades vendidas, enquanto a Honda XRE 190 completa nosso top 10 com 1.692 unidades. As motocas do estilo trail estão sempre em alta!

Ranking atualizado das motos mais vendidas em julho de 2025

Aqui está a lista completa para você conferir:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 17.982 2º Honda Biz 10.183 3º Honda Pop 110i 8.613 4º Honda NXR 160 Bros 8.596 5º Sport 110i 3.919 6º Yamaha YBR 150 2.711 7º Honda CB 300F 2.418 8º Honda PCX 160 1.984 9º Honda Sahara 300 1.755 10º Honda XRE 190 1.692

Essa lista foi elaborada a partir dos dados da Fenabrave e é sempre um reflexo da preferência dos motociclistas. Cada moto tem seu charme e atende a diferentes necessidades, e isso que torna o mundo das duas rodas tão apaixonante!