Volvo apresenta SUV elétrico potente e preparado para off-road

Volvo EX30 Cross Country: Um Novo SUV Elétrico Chega ao Brasil

O Volvo EX30 Cross Country chegou ao Brasil para oferecer uma nova experiência em mobilidade elétrica, combinando alto desempenho, sofisticação e versatilidade. Com tração integral e um design robusto, este modelo é uma opção interessante para quem procura aventuras tanto na cidade quanto em trilhas. A Volvo aposta forte no segmento de SUVs compactos premium com esse lançamento, que já está atraindo a atenção dos brasileiros.

O Que Destaca o Volvo EX30 Cross Country 2025?

O Volvo EX30 Cross Country 2025 é um modelo notável no mercado de SUVs elétricos. Ele vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, proporcionando uma impressionante potência de 428 cavalos e torque de 55,3 kgfm. Essa combinação permite ao veículo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos, fazendo dele o SUV mais rápido da marca no Brasil. Essa performance é crucial para quem busca um carro ágil e eficiente ao mesmo tempo.

A bateria de 69 kWh oferece uma autonomia de até 327 quilômetros, conforme os padrões do Inmetro. Essa autonomia é ideal para o dia a dia e escapadas de fim de semana. Além disso, o sistema de recarga é bastante eficiente, aceitando até 153 kW em corrente contínua. Com isso, é possível carregar a bateria de 10% a 80% em apenas 26 minutos, garantindo que o veículo esteja sempre pronto para rodar.

Interior do Volvo EX30 Cross Country

O interior do Volvo EX30 Cross Country reflete o estilo premium da marca, com um design minimalista e funcional típico da tradição escandinava. Os consumidores podem escolher entre duas opções de ambiente: Indigo e Pine. O interior é feito com materiais reciclados e couro ecológico, criando um espaço elegante e sustentável. A modernidade do veículo se destaca pela ausência de botões físicos, com a central multimídia de 12,3 polegadas sendo responsável pela maioria das funções.

Entre as funcionalidades disponíveis, podemos destacar:

Um sistema de som Harman Kardon de 1040W com 9 alto-falantes e um subwoofer.

Teto solar panorâmico, que melhora a sensação de espaço no interior.

Integração com Google, oferecendo acesso ao Google Maps, assistente de voz e atualizações via OTA (Over The Air).

Compartimentos de armazenamento inteligentes, que aumentam a praticidade durante as viagens.

Esses elementos fazem com que cada trajeto, seja em áreas urbanas ou em aventuras fora de estrada, se torne uma experiência de qualidade.

Recursos Off-Road do EX30 Cross Country

Para quem tem interesse em atividades mais aventureiras, o Volvo EX30 Cross Country apresenta características que o tornam adequado para diferentes tipos de terrenos. Com uma suspensão elevada e pneus mistos, o carro oferece maior aderência e estabilidade em superfícies irregulares. Além disso, os para-choques cinza fosco e as molduras das caixas de roda destacam o visual robusto do veículo.

Os principais diferenciais para uso off-road incluem:

Tração integral que distribui potência de maneira inteligente entre os eixos.

Rodas de 19 polegadas com design exclusivo e pneus preparados para todo-terreno.

Estética inspirada pela montanha Kebnekaise, na Suécia, com detalhes visuais como barras longitudinais no teto.

Essas características, unidas à potência dos motores elétricos, fazem do EX30 Cross Country uma escolha versátil para quem deseja explorar além das ruas da cidade, mantendo conforto e eficiência.

Cores e Personalizações Disponíveis

Um dos pontos fortes do Volvo EX30 Cross Country é a possibilidade de personalização. O modelo é oferecido em cinco cores externas, incluindo Cloud Blue, Crystal White, Vapour Grey, Onyx Black e Sand Dune. Essas opções permitem que os motoristas escolham um visual que se alinhe com seu estilo pessoal, seja mais conservador ou contemporâneo.

No interior, as opções de ambientação Indigo e Pine proporcionam acabamentos distintos, reforçando o compromisso da Volvo com a sustentabilidade. Essa variedade permite aos motoristas criar uma experiência única que combine com suas preferências.

Preço e Potencial no Mercado Brasileiro

O Volvo EX30 Cross Country chega ao Brasil com um preço sugerido de R$ 314.950, com a pré-venda iniciando em setembro de 2025. Ele se posiciona como uma opção competitiva no segmento de SUVs elétricos premium, oferecendo um desempenho excepcional, tecnologia de ponta e a capacidade de enfrentar terrenos off-road. Além disso, a segurança, uma das marcas registradas da Volvo, também está presente com recursos como frenagem automática, assistente de faixa e monitoramento de fadiga.

Com a crescente demanda por veículos elétricos no Brasil, o EX30 Cross Country se destaca por equilibrar sustentabilidade, potência e estilo. Seja para enfrentar o trânsito das grandes cidades ou para explorar trilhas no campo, esse SUV demonstra que é possível aliar inovação e versatilidade em um único veículo.