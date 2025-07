Carros mais vendidos até 12 de julho de 2025: Creta em primeiro lugar

A Fiat Strada continua reinar soberana no mercado automotivo brasileiro, alcançando impressionantes 4.494 unidades vendidas até agora em julho. Embora tenha registrado uma pequena queda de 0,2% em comparação a junho, a picape mantém sua popularidade. O Hyundai Creta, por sua vez, decolou entre os SUVs, com 3.577 unidades emplacadas — um crescimento surpreendente de 42% em relação ao mês anterior.

Logo atrás do Creta está o Volkswagen T-Cross, que fez boas vendas com 3.351 veículos comercializados. O Volkswagen Polo, que havia sido o campeão de vendas no mês passado, agora ocupa a quarta posição, com 3.239 unidades, caindo 28% em suas vendas. Isso mostra como o mercado pode ser volúvel, né? Um dia você está no topo, e no outro…

Na quinta posição, o Chevrolet Onix não decepciona, vendendo 3.137 carros. O Toyota Corolla Cross aparece em destaque em sétimo lugar, principalmente após o lançamento de sua versão XR, voltada para o público PcD, com 2.425 unidades vendidas. E a Volkswagen Saveiro fecha o time dos mais vendidos, com 2.411 unidades.

O Hyundai HB20 mostra sua força com 2.275 vendas, enquanto o Fiat Argo não fica muito atrás, com 2.273 unidades. Nos campeonatos das picapes médias, a Toyota Hilux continua firme e forte, vendendo 2.268 unidades.

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus leva a melhor, emplacando 1.331 unidades e superando o icônico Toyota Corolla, que ficou com 1.288 unidades. O recém-lançado Volkswagen Tera começa a dar as caras, ainda tímido no ranking, com 1.054 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Fiat Strada – 4.494 Hyundai Creta – 3.577 Volkswagen T-Cross – 3.351 Volkswagen Polo – 3.239 Chevrolet Onix – 3.137 Toyota Corolla Cross – 2.425 Volkswagen Saveiro – 2.411 Hyundai HB20 – 2.275 Fiat Argo – 2.273 Toyota Hilux – 2.268 Volkswagen Nivus – 1.957 Fiat Fastback – 1.919 Nissan Kicks – 1.915 Chevrolet Tracker – 1.910 Honda HR-V – 1.714 Fiat Pulse – 1.698 Jeep Compass – 1.643 Fiat Toro – 1.603 Fiat Mobi – 1.553 Ford Ranger – 1.410 Volkswagen Virtus – 1.331 Toyota Corolla – 1.288 Jeep Renegade – 1.226 Caoa Chery Tiggo 7 – 1.196 Volkswagen Tera – 1.054 Chevrolet S10 – 1.035

Esses números mostram uma dinâmica interessante do setor, onde cada modelo tem seus altos e baixos. O que vocês acham desses resultados? Algum favorito na lista?