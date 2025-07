Geely lança SUV elétrico no Brasil com 530 km de autonomia

A introdução do Geely EX5 no Brasil representa um marco importante no mercado de veículos elétricos. O modelo desembarcou no Porto de Paranaguá, no Paraná, como parte de uma parceria com a Renault, que busca promover a eletrificação do setor automobilístico no país. Com previsão de vendas para julho de 2025, o SUV elétrico combina design moderno, tecnologia de ponta e uma autonomia que se destaca entre os concorrentes no segmento de SUVs médios.

Especificações Técnicas do Geely EX5

O Geely EX5 possui características que tornam o veículo altamente competitivo. Ele é equipado com um motor elétrico que entrega 217 cavalos de potência (160 kW) e torque de 32,6 kgfm. O SUV consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 175 km/h. Sua bateria de 60,2 kWh proporciona uma autonomia de até 530 km, segundo a medição do ciclo chinês CLTC, embora esse número possa variar conforme os padrões brasileiros estabelecidos pelo Inmetro.

Em termos de dimensões, o EX5 possui:

Comprimento: 4,62 m

Largura: 1,90 m

Altura: 1,67 m

Entre-eixos: 2,75 m

Capacidade do porta-malas: 410 litros + 108 litros

Construído sobre a plataforma Global Intelligent New Energy Architecture (GEA), o veículo prioriza a eficiência energética e a segurança estrutural.

Design e Interior do Geely EX5

Visualmente, o Geely EX5 não decepciona. O SUV adota um design moderno e minimalista, apresentando faróis LED finos, uma dianteira que não possui grade e maçanetas embutidas, visando uma aerodinâmica otimizada. As lanternas traseiras horizontais, ligadas pela tampa do porta-malas, trazem um toque contemporâneo, semelhante ao estilo de marcas reconhecidas.

No interior, o EX5 foca em tecnologia e conforto. Sua central multimídia de 15,4 polegadas é integrada a um assistente virtual que responde a 200 comandos de voz. O painel digital é de 10 polegadas e os materiais usados no acabamento são sintéticos de alta qualidade. Detalhes, como iluminação interna personalizável em 256 cores, teto solar panorâmico e bancos com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, fazem parte da experiência de uso.

Diferenciais em Relação aos Concorrentes

O Geely EX5 terá como concorrentes modelos como BYD Song Plus, GWM Haval H6 HEV, GAC Aion V e BYD Yuan Plus. Seus principais diferenciais incluem:

Autonomia : Com 530 km, o EX5 se destaca pela eficiência, tornando-se uma opção viável para longas viagens.

: Com 530 km, o EX5 se destaca pela eficiência, tornando-se uma opção viável para longas viagens. Tecnologia Avançada : Equipado com recursos de assistência ao condutor, como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência, o modelo prioriza a segurança.

: Equipado com recursos de assistência ao condutor, como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência, o modelo prioriza a segurança. Parceria com a Renault: Essa colaboração permite uma rede inicial de 23 concessionárias em 19 cidades, com planos de expandir para 105 pontos de venda. Além disso, a Renault garantirá suporte técnico para os usuários.

O preço do EX5, estimado entre R$ 250 mil e R$ 270 mil, posiciona o modelo como uma escolha competitiva no mercado de SUVs elétricos, com a vantagem de um suporte pós-venda consolidado.

A Importância da Parceria com a Renault

A parceria entre Geely e Renault, formalizada em fevereiro de 2025, é crucial para o sucesso do EX5 no Brasil. A Renault traz sua experiência e uma rede de distribuição bem estruturada, que inclui a fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, onde, no futuro, o modelo pode ser produzido localmente. Esse arranjo não apenas fortalece a presença da Geely no mercado, mas também possibilita uma estratégia de crescimento.

Impacto do Geely EX5 no Mercado Brasileiro

Com a chegada do EX5, a concorrência no segmento de SUVs elétricos no Brasil deve aumentar, proporcionando mais opções para os consumidores. Os impactos esperados incluem:

Diversidade de Opções : A ampliação do portfólio de veículos elétricos disponíveis no mercado.

: A ampliação do portfólio de veículos elétricos disponíveis no mercado. Infraestrutura de Recarga : Um impulso para investimentos em redes de recarga e serviços especializados.

: Um impulso para investimentos em redes de recarga e serviços especializados. Sustentabilidade: Um reforço na adoção de tecnologias limpas no setor automobilístico brasileiro.

A volta da Geely ao Brasil, após uma breve passagem entre 2014 e 2016, com foco na eletrificação e o suporte da Renault, pode ser uma nova etapa significativa para a marca. O EX5 não só representa um novo modelo, mas também pode abrir caminho para outros veículos, como o Grand Koleos, consolidando a presença da Geely no país e desafiando concorrentes já estabelecidos, como BYD e GWM.