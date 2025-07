Peugeot 208 para PcD a R$ 69.390, abaixo do preço do Fiat Mobi

O Peugeot 208 Active 1.0 está com uma condição superespecial para o público PcD, oferecendo um preço bem mais atrativo que o Fiat Mobi Like, que parte de R$ 80.990. A diferença de quase R$ 11.600 transforma o hatch da Peugeot em uma escolha que vale a pena. Para quem se interessa, a oferta vai até o dia 5 de agosto e é válida apenas para vendas diretas da montadora.

Para aproveitar essa oportunidade, é preciso ter um laudo médico que comprove a deficiência, emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento deve deixar claro se há necessidade de adaptações no carro, garantindo tudo que você precisa para dirigir ou ser transportado com conforto e segurança.

Oferta Imperdível

O preço de tabela do Peugeot 208 Active 1.0 é de R$ 91.990, mas para o público PcD, ele sai por R$ 69.390! Uma economia e tanto de R$ 22.600. Fique atento, pois esse valor pode variar dependendo do estado em que você está.

Quando falamos do motor, o 208 Active vem com um motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 76 cv com etanol e 71 cv com gasolina. Esses números já são bons, mas o torque também impressiona: vai de 10,6 kgfm com etanol a 9,9 kgfm com gasolina, ambos disponíveis nas 3.500 rpm.

Equipamentos e Conforto

Essa versão do Peugeot vem equipada com detalhes que encantam no dia a dia. As lanternas em LED, rodas de aço de 15 polegadas, quatro airbags e um volante com design bem esportivo fazem a diferença. Os retrovisores em preto brilhante e as maçanetas na cor da carroceria adicionam ainda mais estilo.

Outra vantagem é que o público PcD pode incluir o Pack Tech, um pacote que traz ar-condicionado digital, uma central multimídia de 10,3” com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, além de comandos no volante e entradas USB. Quem já enfrentou o trânsito sabe como essas facilidades tornam a experiência ao volante muito mais agradável.

Resumo das Ofertas

Para facilitar, aqui está um resumo das configurações:

Configurações Preço de tabela Preço para PcD Descontos Active 1.0 R$ 91.990 R$ 69.390 R$ 22.600

Essa pode ser a hora certa de adquirir um Peugeot 208 Active. Com um bom preço e recursos que vão além, ele se destaca no meio dos hatchs. Na estrada ou na cidade, pode se tornar uma ótima companhia para a sua rotina.