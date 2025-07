T-Cross disponível com desconto de R$ 32.621 para PcD

O Volkswagen T-Cross Comfortline está com uma oferta imperdível para o público PcD, oferecendo a isenção total de IPI e um desconto extra direto da fábrica. Se você busca um SUV que não só é prático, mas também espaçoso, vai adorar o porta-malas de 373 litros que combina conforto e versatilidade para o seu dia a dia.

Para aproveitar essa promoção, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a condição, emitido por órgãos como Detran ou Ciretran. E, caso haja adaptações necessárias no veículo, elas também precisam estar descritas no documento.

O T-Cross Comfortline, que normalmente custa R$ 171.490, agora sai por R$ 138.868,26 para quem se enquadra na modalidade de venda direta para PcD. Isso representa um baita desconto de R$ 32.621,74! Esses valores são confirmados por concessionárias como a Norpave e podem variar um pouco dependendo do estado.

E olha a comparação: o Fiat Pulse na versão Impetus Hybrid 1.0 turbo CVT custa R$ 146.990, enquanto a versão topo de linha Abarth Turbo 270 Flex AT sai por R$ 157.990. Se você optar pelo Pulse Audace Hybrid 1.0 turbo CVT, o preço fica em R$ 131.990. Para quem é do público PcD, a diferença para levar o T-Cross é bem pequena: apenas R$ 6.878.

Quando falamos sobre o que o T-Cross Comfortline oferece, a lista de equipamentos é de encher os olhos. Os destaques vão desde as lanternas traseiras em LED, iluminação no porta-malas e a manopla do câmbio revestida em couro até um painel digital de 10,25″. Para quem curte tecnologia, o sistema de infotainment VW Play Connect com tela de 10,1″ é um ponto alto, oferecendo serviços remotos e internet dedicada.

No interior, você encontra um ar-condicionado digital Climatronic e bancos com revestimento premium, além de um carregador de celular por indução. Um detalhe que quase passa despercebido, mas que faz toda a diferença, são os cintos de segurança traseiros automáticos em todas as posições. E, claro, a coluna de direção tem ajustes de altura e profundidade, garantindo conforto para todos.

Quando o assunto é segurança, o T-Cross não decepciona. Tem seis airbags, controle eletrônico de estabilidade, câmera de ré e detector de fadiga do motorista. Se você já passou por aqueles momentos longos no trânsito, sabe o quanto essas características ajudam a manter a calma.

Ah, e mais: vem com rodas de liga leve aro 17″, sensores de estacionamento e o sistema Start & Stop, que ajuda a economizar combustível em paradas.

Dá só uma olhada na tabela de preços e descontos:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Comfortline 200 TSI AT R$ 171.490,00 R$ 138.868,26 R$ 32.621,74

Esse T-Cross promete não só atender suas necessidades diárias, mas também proporcionar uma direção cheia de conforto e tecnologia. Com toda essa oferta, fica difícil não se apaixonar!