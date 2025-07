Stellantis e GAC têm joint venture declarada falida na China

A GAC-FCA, a joint venture entre a Stellantis e a montadora estatal chinesa GAC, teve um final inesperado: foi oficialmente declarada falida na China. O pedido de falência foi feito no dia 8 de julho de 2025, com a aprovação dos credores e a direção da empresa. A notícia veio à tona através do site Car News China, com informações do portal TMT Post.

Essa parceria começou em 2010, com o nome de GAC-Fiat, buscando equalizar os interesses de ambos os grupos. No início, a fábrica voltada para o mercado local produzia modelos da Fiat, como o Viaggio, Bravo e Freemont. A planta em Changsha foi finalizada em 2012, e o Fiat Viaggio foi o primeiro modelo a ser lançado, alcançando 9.104 unidades vendidas no seu primeiro ano.

Em 2015, a história mudou quando a joint venture ganhou o nome de GAC-Fiat Chrysler Automobiles (GAC-FCA) e decidiu focar na produção de veículos da Jeep. O Jeep Cherokee foi o primeiro SUV produzido localmente e fez bastante sucesso. No auge das vendas, em 2017, a GAC-FCA vendeu impressionantes 205.200 unidades, um crescimento de mais de 270% em relação ao ano anterior.

Mas, infelizmente, a maré mudou. Desde 2018, as vendas começaram a despencar. Em 2021, eram apenas 20.100 unidades vendidas. Para tentar reverter o quadro, as duas empresas injetaram recursos, mas sem sucesso. Em janeiro de 2022, a Stellantis anunciou que queria aumentar sua participação para 75%, mas a GAC não aceitou a ideia. Essa discordância culminou na dissolução da joint venture em julho do mesmo ano.

Com a falência da GAC-FCA, a Jeep ficou com as operações de importação na China. Os modelos que antes eram fabricados localmente deixaram de ser produzidos, marcando o fim de uma era que começou com grandes expectativas e terminou com um dos encerramentos mais abruptos da indústria automotiva na China.