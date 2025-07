Moto que atrai trilheiros e entregadores em 2025

Honda XRE 190 2025: A Trail Econômica e Versátil para os Brasileiros

A Honda XRE 190 2025 é uma motocicleta que combina economia, aventura e tecnologia, destacando-se como a trail mais econômica de sua categoria no Brasil. Com um design robusto, um motor eficiente e recursos modernos, essa moto conquistou tanto os motociclistas urbanos quanto aqueles que buscam explorar trilhas e estradas.

Preço da Honda XRE 190 2025

Em 2025, o preço da Honda XRE 190 varia entre R$ 21.500 e R$ 22.800. Essa faixa de preço reflete ajustes relacionados ao dólar, custos de produção e a inclusão de novas tecnologias. Os valores podem mudar com base na localização das concessionárias e na adição de acessórios opcionais.

Alguns fatores que influenciam o preço incluem:

Taxas estaduais : O IPVA, seguro e emplacamento podem variar de estado para estado.

: O IPVA, seguro e emplacamento podem variar de estado para estado. Acessórios : Itens como protetores e suportes podem aumentar o custo total.

: Itens como protetores e suportes podem aumentar o custo total. Financiamentos: A Honda oferece opções de financiamento que facilitam a compra.

No mercado de seminovos, a XRE 190 mantém boa valorização, graças à sua durabilidade e baixas necessidades de manutenção, sendo uma escolha vantajosa para quem busca custo-benefício.

Consumo de Combustível

A eficiência de combustível da XRE 190 é um dos principais atrativos, especialmente para quem utiliza a moto diariamente ou em viagens. Com um motor monocilíndrico de 184,4 cc e a tecnologia FlexOne, ela pode rodar tanto com gasolina quanto com etanol. O consumo médio é de 30 a 36 km por litro, dependendo do tipo de percurso:

Tipo de Percurso Consumo Médio (km/L) Combustível Urbano 30-32 Gasolina Rodoviário 34-36 Gasolina Misto 32-34 Gasolina Urbano/Rodoviário 28-30 Etanol

Com um tanque de 13,5 litros, a autonomia da XRE 190 permite longas viagens sem necessidade de paradas frequentes, reforçando sua praticidade.

Principais Equipamentos

A Honda XRE 190 2025 é equipada com uma série de itens que garantem segurança, conforto e tecnologia. Entre os principais recursos, destacam-se:

Sistema de freios CBS : Melhora a segurança ao distribuir a frenagem entre as rodas.

: Melhora a segurança ao distribuir a frenagem entre as rodas. Painel digital : Informações como velocímetro, marcador de combustível e indicador de marcha.

: Informações como velocímetro, marcador de combustível e indicador de marcha. Iluminação em LED : Faróis e lanternas traseiras que garantem melhor visibilidade.

: Faróis e lanternas traseiras que garantem melhor visibilidade. Suspensão reforçada : Com suspensão telescópica na dianteira e monoamortecida na traseira, é ideal para terrenos irregulares.

: Com suspensão telescópica na dianteira e monoamortecida na traseira, é ideal para terrenos irregulares. Design ergonômico: Proporciona conforto tanto para o piloto quanto para o garupa, além de contar com um bagageiro integrado e protetor de motor.

Os aros de alumínio e a carenagem robusta aumentam a durabilidade, enquanto seu design marcante chama a atenção e reforça sua identidade como uma motocicleta aventureira.

Vantagens da Honda XRE 190 em 2025

A Honda XRE 190 se destaca por sua economia, versatilidade e confiabilidade, atendendo a quem busca uma moto para o dia a dia ou para aventuras em terrenos diversos. A qualidade da fabricação da Honda, juntamente com a ampla disponibilidade de peças e facilidade na revenda, torna a XRE 190 um bom investimento no mercado.

Seja para enfrentar o trânsito urbano ou explorar trilhas pelo Brasil, a XRE 190 combina desempenho equilibrado, tecnologia moderna e economia de combustível. Em 2025, essa motocicleta se mantém como uma das melhores opções para quem valoriza praticidade sem abrir mão de aventuras.