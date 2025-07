Casamento de Maria de Fátima e Afonso aumenta audiência de “Vale Tudo”

O casamento de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e Afonso, vivido por Humberto Carrão, foi um dos momentos mais esperados da novela “Vale Tudo”. O episódio, que foi ao ar na quarta-feira, 9 de agosto, trouxe um grande aumento na audiência da trama, que é um remake escrito por Manuela Dias.

Com 173 capítulos programados, a novela alcançou 25 pontos de média e 41% de participação em São Paulo, repetindo seu recorde de audiência pela terceira vez. No Rio de Janeiro, a audiência foi ainda mais expressiva, marcando 31 pontos e 48% de participação, o melhor resultado de uma quarta-feira desde o início da novela.

Desde 7 de agosto, “Vale Tudo” tem registrado recordes consecutivos, impulsionada por reviravoltas no enredo e capítulos decisivos. Um dos pontos altos da semana foi o confronto entre Raquel, interpretada por Taís Araújo, e Maria de Fátima, que atingiu 25,2 pontos na Grande São Paulo. Na terça-feira, a novela se manteve forte com uma média de 24,8 pontos.

Um momento muito aguardado é o capítulo 100, que vai ao ar no dia 24 de julho. Contudo, a expectativa em torno do episódio não parece corresponder ao seu conteúdo. Em vez de grandes surpresas, a trama apresenta mais conflitos entre Maria de Fátima e sua tia, Celina, que se agrava quando Fátima publica um vídeo nas redes sociais mostrando a mansão da família. Celina fica preocupada com a exposição e comenta: “As pessoas estão precificando os meus móveis, as minhas obras de arte. Olha esse nível de exposição!”. Fátima, em resposta, diz “Minhas redes, minhas regras”, e apesar da discussão, não há consequências significativas na relação entre as duas.

Outro momento tenso do capítulo é a briga entre Heleninha, Marco Aurélio e Ivan, que surge quando o jovem Tiago decide estudar Animação, contrariando a vontade do pai. A situação escapa do controle e termina em uma briga física, mas o conflito finaliza sem grandes desdobramentos na narrativa.

Além disso, a trama acompanha personagens como Jarbas, que arruma um novo emprego como motorista, e André, que recebe um patrocínio misterioso. No entanto, esses arcos paralelos não trazem elementos suficientemente impactantes para sustentar um episódio marcante, como o 100.

Após uma sequência intensa de eventos, o capítulo 100 acaba soando como uma pausa sem propósito. Para os fãs que esperavam um grande divisor de águas na história, o episódio pode deixar uma sensação de frustração.

Espera-se que a trama ganhe novos ares com o episódio 120, quando Maria de Fátima enfrentará um momento dramático ao se atirar de uma escada, o que provocará a perda do bebê que espera de César.

O remake de “Vale Tudo” é baseado na obra clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com nova adaptação de Manuela Dias. A equipe criativa envolve outros roteiristas como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, com direção geral de Cristiano Marques e direção de núcleo de José Luiz Villamarim, enquanto a produção é conduzida por Luciana Monteiro e Lucas Zardo na produção executiva.