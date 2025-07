Nissan lança Kicks Exclusive com desconto de R$ 17.500 para PcD

O novo Nissan Kicks Exclusive 2026 chegou com tudo, e a montadora já está oferecendo condições especiais para o público PcD (pessoas com deficiência) durante a campanha de vendas diretas, que vai até o fim de julho. Essa versão renovada do SUV não só tem um visual mais atraente, mas também traz um pacote de benefícios bem interessante.

Para quem se enquadra nas regras de isenção, a economia pode ser de até R$ 17.500! Isso inclui a isenção de IPI, que é de R$ 3.901, e um bônus de fábrica de R$ 14.599 que a Nissan está oferecendo. O preço de tabela do Kicks Exclusive 1.0 turbo automático é de R$ 182.490, mas se você aproveitar todos esses descontos, o valor final cai para R$ 164.990. Essa informação é oficial, confirmada pela própria Nissan.

É bom ficar de olho: esse preço se refere aos modelos com pintura sólida. Se você preferir uma cor metálica ou perolizada, vai ter que adicionar R$ 2.150 ao valor. E para quem sonha com um teto bicolor (Bi-Tone), só está disponível na versão Platinum e custa R$ 3.150 a mais. Fiquem atentos, pois a Nissan pode mudar essas condições a qualquer momento, então é sempre bom se informar!

O Motor e a Mecânica

O Kicks vem equipado com um motor que possui até 125 cv quando abastecido com etanol e 120 cv com gasolina, além de um torque de 22,4 kgfm logo a partir de 2.500 rotações. Isso é ótimo para quem gosta de cravar o pé no acelerador em saídas rápidas. O câmbio automático de seis marchas com dupla embreagem garante eficiência e durabilidade, ideal para o dia a dia nos centros urbanos.

Conforto e Tecnologia a Bordo

As versões oferecem uma série de recursos que tornam a condução mais agradável. Temos, por exemplo, a partida por botão, freio de estacionamento eletrônico com função autohold (muito prático nas rampas), e modos de condução que podem fazer a diferença dependendo do seu estilo de dirigir.

Sem contar que o console tem um design inteligente, com divisões para dar conta de tudo, desde garrafas até pequenos objetos. E, claro, não pode faltar o carregador de celular por indução e as entradas USB-C, que estão super na moda!

Destaques da Versão Exclusive

Na versão Exclusive 1.0T AT, o Kicks se destaca com faróis Full LED, oferecendo uma visibilidade incrível à noite. O volante tem um acabamento que imita couro, o que dá um charmoso toque de sofisticação. Com um painel digital de 12 polegadas, você sempre terá todas as informações à mão, enquanto as rodas de aro 19 e o sistema de som com seis alto-falantes complementam uma experiência mais premium ao volante.

Preços e Descontos

Para resumir, aqui estão os detalhes:

Versão Preço de Tabela Preço para PcD Desconto Exclusive 1.0T AT R$ 182.490,00 R$ 164.990,00 R$ 17.500,00

O Nissan Kicks Exclusive 2026 está realmente atraente, especialmente para quem busca um SUV moderno com um preço justo. Para quem vai aproveitar as vantagens da campanha, essa é uma oportunidade e tanto de garantir um carro completo para o dia a dia!