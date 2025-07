Novo SUV elétrico da Chevrolet atrai atenção dos brasileiros

A Chevrolet anunciou o lançamento do Spark EUV 2025, um SUV elétrico compacto que chegará ao Brasil no terceiro trimestre de 2025. O modelo está sendo promovido como uma contribuição importante para a mobilidade sustentável, com preço inicial de R$ 159.990. Essa nova proposta da marca competirá diretamente com o BYD Dolphin Mini no mercado.

Produzido na China como Baojun Yep Plus, o Spark EUV é parte de uma joint-venture entre SAIC, GM e Wuling, e traz adaptações específicas para o Brasil, comemorando os 100 anos da General Motors no país.

Características do Spark EUV

O Spark EUV possui 4 metros de comprimento, 2,56 metros de entre-eixos, 1,76 metro de largura e 1,73 metro de altura. Ele acomoda até quatro passageiros e tem um design robusto, com faróis em LED, teto bicolor e rodas de 16 polegadas. O porta-malas oferece 355 litros de espaço, que pode ser expandido para 916 litros com os bancos rebatidos, tornando-o prático para uso urbano.

Com uma autonomia de até 258 km em ambientes urbanos, que pode chegar a aproximadamente 300 km com regeneração de energia, o modelo é equipado com um motor elétrico de 102 cavalos e 18,3 kgfm de torque. Ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 9 segundos, com uma velocidade máxima de 150 km/h. A bateria LFP de 42 kWh permite recarga rápida, podendo recuperar 50 km de autonomia em apenas 10 minutos.

Diferenciais em Relação aos Concorrentes

O Spark EUV se destaca no mercado de veículos elétricos acessíveis com um conjunto tecnológico avançado. Entre suas características estão:

Segurança : O modelo vem com seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, alerta de faixa e farol alto adaptativo.

Conectividade : O carro possui um painel digital de 8,8 polegadas e um sistema multimídia de 10,1 polegadas, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de integração com o MyChevrolet Charging e assistentes de voz.

Conforto : Os bancos têm ajustes elétricos para o motorista e são revestidos com materiais premium. O veículo também conta com volante multifuncional e ar-condicionado digital.

Praticidade: Inclui câmeras 360°, sistema de estacionamento automatizado e sensores de chuva e luminosidade.

O sistema Chevrolet Intelligent Driving, que inclui assistência de cruzeiro em curva, aprimora a segurança e a experiência de direção. O carro estará disponível em seis cores e oferece acessórios opcionais para personalização.

Opções de Carregamento

O Spark EUV oferece diversas opções de recarga:

Carregador portátil (220V) : Recarga de 20% a 100% em 16,5 horas.

Dual Smart Charger (opcional) : Pode carregar de 30% a 80% em 35 minutos em tomadas industriais ou 20% a 100% em 16,5 horas em tomadas comuns.

Wall Charger (opcional, 7 kW): Recarga de 20% a 100% em 7 horas.

Além disso, o aplicativo MyChevrolet Charging facilita a localização de pontos de recarga e agendamento de recargas.

Preço e Disponibilidade

O Spark EUV já pode ser reservado desde julho de 2025, ao custo inicial de R$ 159.990, disponível em concessionárias Chevrolet e pelo site oficial. As entregas começarão no terceiro trimestre de 2025. Esse preço coloca o modelo em uma faixa entre o BYD Dolphin Mini, que custa R$ 115.800, e o Dolphin Plus, que vale R$ 185.000.

A Chevrolet oferece uma garantia de 3 anos ou 60.000 km para o veículo e de 8 anos ou 160.000 km para a bateria. Também estarão disponíveis pacotes de acessórios, incluindo barras de teto e saias laterais, com opções de personalização.

Importância do Spark EUV no Mercado Brasileiro

O Spark EUV chega em um contexto favorable, com o mercado automotivo brasileiro registrando um crescimento de 13,7%, com 8 milhões de veículos vendidos até maio de 2025. Este lançamento faz parte de uma estratégia de eletrificação da Chevrolet, que inclui outros modelos como Onix, Tracker e Captiva EV. A chegada do Spark EUV reforça a concorrência com marcas chinesas, como BYD e GWM, no cenário atual do setor automotivo.