Fiat Mobi tem redução de R$ 13 mil com programa de carros populares

O Fiat Mobi Like acaba de se juntar ao programa do governo que quer incentivar uma mobilidade mais sustentável. Essa nova iniciativa, lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz parte do projeto MOVER (Mobilidade Verde e Inovação). Entre as novidades, agora rola uma isenção total do IPI para carros que atendem a certos critérios ambientais e de produção. Para quem não sabe, a menor taxa de IPI hoje para os carros compactos é de 5,27%.

Com essa nova categoria chamada “Carro Sustentável”, os motoristas têm uma excelente oportunidade de economizar na hora de adquirir um veículo mais eco-friendly. E se você já se pegou pensando em como economizar em impostos ao comprar um carro, fica de olho nessa chance!

Agora, focando no Fiat Mobi Like 1.0, ano/modelo 2025, na cor Preto Vulcano, ele começa a ser vendido a partir de R$ 67.990 à vista. Olha que interessante: essa condição especial vale para pessoas físicas que comprarem no varejo entre 11 e 31 de julho de 2025 ou até que as 50 unidades disponíveis se esgotem. E sim, isso exclui venda para frotas e outros tipos de compra, então é uma situação bem específica.

O Mobi Like é alimentado pelo motor 1.0 Firefly de três cilindros, feito em alumínio, com baixa manutenção em mente. Ele entrega até 74 cv com etanol e 71 cv com gasolina, com torque de 10,7 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas, aquele que já é conhecido e conquistou a confiança de muitos motoristas.

E para a galera que curte um pouquinho mais de conforto e segurança, ele vem bem equipado. O pacote inclui ar-condicionado, direção elétrica, três apoios de cabeça no banco traseiro e cintos de segurança para todos os ocupantes do banco de trás. Além disso, ele tem faróis com máscara negra e o sistema Isofix para quem precisa instalar cadeirinhas no carro.

No dia a dia, ter um carro assim ajuda bastante, especialmente quando é preciso lidar com situações mais complicadas, como um dia chuvoso, já que ele traz limpador e lavador no vidro traseiro. E quem não aprecia uma tela digital de 3,5 polegadas para controlar o que está rolando?

Para encerrar, confira como fica a diferença nos preços, especialmente com o desconto de IPI:

Configuração Preço geral Preço com desconto de IPI Descontos Like 1.0 R$ 80.990,00 R$ 67.990,00 R$ 13.000,00

Tem muito a se considerar, sendo assim, o Mobi Like aparece como uma opção interessante para quem sonha em economizar na compra e ainda contribuir para um futuro mais verde.