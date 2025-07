Nissan lança Kicks 2026 para PcD com até R$ 20 mil de desconto

O novo Nissan Kicks 2026 está com uma novidade bacana para quem é fã de carros e se encaixa na categoria PcD. Ele já pode ser adquirido com preços promocionais, se juntando à versão anterior, agora chamada de Kicks Play, além dos sedãs Versa e Sentra.

A grande jogada da Nissan é oferecer isenção do IPI e um desconto adicional de 8% nas todas as versões do modelo. Isso significa que, por exemplo, a versão Sense 1.0T Flex DCT, que antes custava R$ 164.990, caiu para R$ 148.990. Uma redução que faz diferença, são R$ 16.000 a menos. E se você está de olho na versão top, a Platinum, a redução foi ainda maior: de R$ 199.990 para R$ 179.990, totalizando R$ 20.000 em economia. Esses valores estão válidos apenas para o público PcD durante o mês de agosto.

Versões e Preços

Aqui vai a tabela com os preços de cada versão para o público PcD:

Versões Preço no Varejo Preço para o público PCD Sense 1.0T Flex DCT R$ 164.990 R$ 148.990 Advance 1.0T Flex DCT R$ 175.990 R$ 158.990 Exclusive 1.0T Flex DCT R$ 182.490 R$ 164.990 Platinum 1.0T Flex DCT R$ 199.990 R$ 179.990

Com certeza, muitos vão amar essa modernização do Kicks. Ele é o primeiro modelo a ser produzido na nova plataforma modular CMF-B High Spec e traz a motorização turbo de três cilindros. Para quem curte potência, esse motor, que é uma evolução do que se vê no Renault Kardian, entrega até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, tudo isso com a vantagem do câmbio automatizado de seis marchas.

Detalhes Técnicos

Quer saber mais sobre o Kicks 2026? Ele tem um comprimento de 4.365 mm, 1.800 mm de largura (sem contar os espelhos), e uma altura de 1.620 mm. Um detalhe que muitos motoristas vão apreciar é que ele possui o maior espaço no porta-malas da categoria, com capacidade para 470 litros. Isso é um ótimo espaço para quem viaja com a família ou faz compras grandes.

O consumo, conforme dados oficiais, é bastante razoável, atingindo 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números são de 8,3 km/l e 9,9 km/l, o que não é nada mal para um SUV.

Mais Sobre o Kicks

E se você é daqueles que adoram dirigir e querem mais conforto e economia nesta nova fase, o novo Kicks promete trazer tudo isso com uma aparência renovada e características modernas. Por aqui, os motoristas já estão comentando sobre a experiência ao volante, e com esses descontos e as melhorias, fica difícil não se empolgar.