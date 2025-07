Cidade no interior de SP é a melhor do Brasil para viver

Gavião Peixoto é eleita a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil em 2025

Gavião Peixoto, um município localizado no interior de São Paulo, ganhou notoriedade ao ser reconhecido como a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil em 2025. Fundada há apenas 28 anos, a cidade está situada a cerca de 35 quilômetros de Araraquara e tem se destacado por seus altos índices de bem-estar e oportunidades para seus mais de 4.700 habitantes.

O destaque se deu após a divulgação do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), um estudo que avalia a qualidade de vida nas cidades brasileiras com base em dados oficiais. Gavião Peixoto obteve uma nota geral de 74,49, superando grandes capitais e cidades tradicionalmente valorizadas em rankings anteriores. Esse avanço é resultado de uma série de fatores, incluindo uma infraestrutura moderna, acesso elevado à educação e serviços de saúde de qualidade, além de um compromisso contínuo com o bem-estar da população.

Como Gavião Peixoto alcançou essa posição?

O IPS considera três dimensões principais na avaliação da qualidade de vida: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos para o Bem-estar e Oportunidades. Cada uma dessas dimensões é composta por indicadores que avaliam aspectos como segurança, saúde, acesso à água potável, moradia, educação e condições de trabalho.

Necessidades Humanas: A cidade obteve altas pontuações em abastecimento de água e saneamento, com notas de 89,22 e 97,20, respectivamente.

Bem-estar: O acesso à saúde atingiu 59,16 pontos, e a expectativa de vida na cidade é de 74,14 anos.

Oportunidades e emprego: O índice de ocupação formal é de 86,22%, com salários médios superiores a R$ 6.300.

No quesito educacional, 98,7% das crianças entre 6 e 14 anos estão matriculadas nas escolas, com a cidade atingindo uma nota acima de 80 em educação básica. Esta combinação de elementos torna Gavião Peixoto um lugar atraente para quem busca qualidade de vida e para investidores.

Fatores que impulsionaram o crescimento econômico e social

A trajetória de sucesso de Gavião Peixoto está ligada a eventos significativos, como a instalação da unidade da Embraer, uma das principais empresas do setor aeronáutico, em 2001. A presença da Embraer trouxe uma transformação econômica ao município, atraindo investimentos e diversificando a economia local. A parceria com a Saab na produção dos caças Gripen também reforçou a relevância da cidade no cenário nacional.

Alguns dos fatores que contribuíram para o crescimento incluem:

Acesso a empregos qualificados, devido à presença de empresas de tecnologia. Um ambiente urbano com baixa poluição e tráfego reduzido, além de segurança superior à média. Políticas públicas focadas no desenvolvimento sustentável e na melhoria dos serviços de saúde e educação.

Essas características fazem com que muitos escolham viver em Gavião Peixoto, onde é possível desfrutar de um estilo de vida tranquilo, com segurança e infraestrutura moderna.

Ranking de qualidade de vida

No ranking de qualidade de vida, Gavião Peixoto é seguida por cidades como Brasília, São Carlos e Goiânia, que também tiveram boas classificações, mas sempre ficaram abaixo da nota do município paulista. A diferença entre as melhores cidades é pequena, o que evidencia a competição entre locais que investem em desenvolvimento social e econômico.

Entre as capitais, São Paulo ficou na sexta posição, enquanto Salvador foi superada por Vitória da Conquista, que se destacou como a melhor cidade da Bahia no levantamento.

Esses resultados ressaltam a importância do Índice de Progresso Social como ferramenta para orientar políticas públicas e promover melhorias nas condições de vida nas cidades brasileiras.

Gavião Peixoto continua a utilizar sua infraestrutura sólida e os investimentos passados para se estabelecer como um modelo de qualidade de vida, integrando desenvolvimento econômico e oportunidades para seus moradores. O município serve como referência no cenário nacional e contribui para discussões sobre gestão e avanço social nas cidades do Brasil.