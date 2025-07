Catia Fonseca pode se juntar ao elenco do “É de Casa” na Globo

A apresentadora Cátia Fonseca está perto de ser anunciada como a mais nova contratada da TV Globo. A informação foi apurada por uma jornalista que confirmou que as negociações entre a profissional e a emissora estão na fase final.

Fontes próximas à apresentadora indicam que a negociação avançou rapidamente após Cátia oficializar sua saída da Band, onde apresentou o programa “Melhor da Tarde” durante sete anos. O contato com a Globo só se intensificou após seu desligamento definitivo da emissora paulista.

### Novo Rumos: Globo e GNT

Diferente do que foi cogitado por algumas pessoas, Cátia não vai assumir o lugar de Ana Maria Braga ou Patrícia Poeta. A ideia inicial da Globo é integrá-la ao time do programa “É de Casa”, que vai ao ar nas manhãs de sábado. A emissora acredita que a experiência de Cátia em programas ao vivo e seu carisma ajudarão a fortalecer a conexão com o público feminino e familiar.

Além disso, o canal GNT, que faz parte do Grupo Globo, também demonstrou interesse em desenvolver projetos com a apresentadora. O canal, focado em um público mais específico, especialmente o feminino, vê em Cátia a oportunidade de criar novos formatos ou revitalizar programas já existentes.

### Saída da Band por Insatisfação

Cerca de um mês após deixar a Band, Cátia falou sobre os motivos por trás de sua decisão em uma transmissão ao vivo no YouTube. Ela destacou que a falta de infraestrutura adequada e limitações criativas estavam dificultando a maneira como ela queria realizar seu trabalho.

A apresentadora declarou: “Fazia tempo que eu já não tinha mais os recursos e a liberdade para fazer o programa como gostaria.” Ela também comentou que sua insatisfação era um sentimento que se acumulava há tempo e que a decisão de sair foi tomada de forma bem pensada, sem pressa.

Cátia Fonseca é amplamente reconhecida por seu estilo leve e acessível, além de ter uma forte conexão com o público feminino. Seu nome estava em alta como uma das possibilidades para outras emissoras, mas agora tudo indica que seu novo lar será a Globo.