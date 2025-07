Fiat Argo com desconto de R$ 8 mil em programa de popularidade

O Fiat Argo Drive 1.0 está na boca do povo com uma promoção imperdível! Até 31 de julho de 2025, ou até acabarem as 50 unidades nas concessionárias, você consegue levar um para casa por apenas R$ 86.990 à vista. E o melhor? Isso é possível graças à isenção do IPI e a um bônus oferecido pela própria Fiat. Só vale para compras no varejo, então quem está pensando em créditos de carro popular, essa é uma ótima chance!

Esse modelo que estamos falando é o 2025/2026, na charmosa cor Preto Vulcano. Mas atenção, se você pertence a um grupo como produtores rurais, PcD, frotas ou taxi, essa oferta não se aplica a você. Uma pena, né?

Essa promoção faz parte do programa MOVER — Mobilidade Verde e Inovação. Essa iniciativa, criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem com boas novidades, incluindo a categoria “Carro Sustentável”. Essa categoria garante isenção total do IPI para os modelos que atendem a uma série de requisitos ambientais e de produção.

Para ser classificado como sustentável, o carro precisa emitir menos de 83 gramas de CO₂ por quilômetro! Além disso, deve ser feito com pelo menos 80% de materiais recicláveis, passar pelas principais etapas de produção aqui no Brasil e se encaixar nas categorias subcompacto, compacto, SUV compacto ou picape compacta. Isso é um grande passo para um futuro mais verde nas nossas estradas!

Falando um pouco mais sobre o Fiat Argo Drive 1.0, ele não veio para brincar. O carro traz uma central multimídia UCONNECT de 7”, que é super intuitiva e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Já imaginou conectar seu celular em um passeio e escolher a trilha sonora na hora? Isso é tudo de bom! E para quem fica horas no trânsito, como eu, a segunda porta USB e o Bluetooth fazem uma baita diferença.

Em termos de segurança, o Argo não decepciona: ele vem com cintos de três pontos na frente, ar-condicionado, controle de estabilidade e até gancho ISOfix para cadeirinhas de bebê. Com um carro assim, dá para viajar tranquilo com a família.

Os faróis com LED, a direção elétrica e o quadro de instrumentos multifuncional de 3,5” trazem um toque a mais de modernidade. Afinal, quem não gosta de um carro que é bonito e confortável ao mesmo tempo? E os detalhes como o desembaçador traseiro e as rodas de aço estampado de 15” com calotas inteiras mostram que a Fiat realmente pensou em tudo.

Para completar, o Argo ainda tem funcionalidades que ajudam no dia a dia, como aviso de portas abertas e o sistema iTPMS para monitorar a pressão dos pneus. Isso é essencial para quem, assim como eu, já se esqueceu de calibrar os pneus antes de pegar a estrada!

Se você está pensando em um carro novo e sustentável, essa promoção é uma ótima oportunidade.