Record investe em novelas turcas com três estreias até 2027

Depois do sucesso da novela "Força de Mulher", a Record TV planeja continuar investindo em novelas turcas. A emissora já anunciou três novas produções: uma estreia programada para 2024 e outras duas para 2025. Essa estratégia visa manter o compromisso com histórias que abordam temas universais e emocionais.

Estreia de "Mãe" em setembro

A primeira novidade, chamada "Mãe", deve estrear em setembro deste ano. A trama é uma adaptação de uma série japonesa e se concentra na vida de Zeynep, uma jovem professora que descobre que uma de suas alunas sofre maus-tratos em casa. Em um gesto corajoso, ela decide fugir com a criança e se torna sua mãe adotiva, iniciando uma nova vida longe dos abusos. A novela promete tocar o público com sua temática sensível e profunda.

Novas produções para 2026: "Iludida" e "Um Milagre"

No ano seguinte, a emissora vai lançar mais duas novelas turcas:

"Iludida" : Esta trama é baseada na série britânica "Doctor Foster" e acompanha a história de Asya, uma médica respeitada que suspeita que seu marido a trai. O enredo aborda os impactos emocionais e profissionais dessa descoberta, traçando uma jornada de dor, empoderamento e vingança.

"Um Milagre": Inspirada na sul-coreana "Good Doctor", essa novela foca em Ali Vefa, um jovem com autismo e síndrome de savant que foi abandonado pelo pai e cresceu em orfanatos. Anos depois, ele se forma em medicina e começa a trabalhar como assistente de cirurgia em um hospital privado, enfrentando preconceitos e superando desafios enquanto prova seu talento.

Sucesso global

As três novelas mencionadas são reconhecidas como sucessos internacionais, sendo bem aceitas em vários países e traduzidas para diversas línguas. A Record TV aposta em narrativas emocionalmente universais, que tratam de questões atuais como abuso infantil, infidelidade, inclusão e superação.

O objetivo da emissora é continuar o bom desempenho que teve com "Força de Mulher", que conquistou uma audiência significativa no horário nobre, refletindo o interesse do público por histórias dramáticas e de qualidade.