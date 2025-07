Motos mais vendidas até 9 de julho de 2025, segundo Fipe

A Honda CG 160 deu um show em julho, liderando as vendas de motos no Brasil com nada menos que 13.589 unidades emplacadas! Isso representa um crescimento de 17% em relação a junho, de acordo com dados da Fenabrave. Logo atrás, temos a Honda Biz, que também fez bonito com 7.844 motos vendidas, uma alta de 11%.

Na sequência, aparece a Honda Pop 110i, com 6.711 motos comercializadas e um avanço de 9%. E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que vendeu 6.535 unidades, marcando um aumento impressionante de 26%. É incrível como essas motos têm se destacado no mercado!

A Sport 110i, da Mottu, também se destacou, com 2.719 vendas. Fechando o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que emplacou 2.029 motos. Fica claro que o mercado está aquecido e os apaixonados por duas rodas têm muitas opções.

A Honda CB 300F ficou na sétima posição, com 1.839 unidades vendidas. A Honda PCX 160 aparece em oitavo lugar, registrando 1.504 emplacamentos. Na nona posição, a Honda Sahara 300 with 1.383 motos, e por fim, a Honda XRE 190 completou o top 10 com 1.306 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 13.589 2º Honda Biz 7.844 3º Honda Pop 110i 6.711 4º Honda NXR 160 Bros 6.535 5º Sport 110i 2.719 6º Yamaha YBR 150 2.029 7º Honda CB 300F 1.839 8º Honda PCX 160 1.504 9º Honda Sahara 300 1.383 10º Honda XRE 190 1.306 11º Shineray XY 125 1.207 12º Yamaha XTZ 250 1.194 13º Yamaha Fazer 250 1.176 14º Yamaha Fazer 150 1.113 15º Yamaha Crosser 150 928 16º Shineray SHI 175 912 17º Honda Elite 125 737 18º Yamaha NMax 599 19º Shineray XY 150 557 20º Aveloz AZ1 541

Esses números mostram o potencial do segmento e como algumas marcas continuam a dominar o mercado. Cada uma dessas motos tem seu charme e suas características, que atendem desde quem está começando até os mais experientes. Afinal, uma boa moto pode transformar qualquer passeio em uma aventura inesquecível.