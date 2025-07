Chevrolet Spark EUV 2026: reservas abertas, preços e detalhes

A Chevrolet acaba de anunciar a chegada do novo Spark EUV ao Brasil! Com lançamento programado para agosto, a pré-venda já começa agora em julho, e quem tá na expectativa vai poder garantir o seu. O preço sugerido é de R$ 159.990, que se equipara ao BYD Dolphin, o principal adversário nesse segmento. As primeiras unidades devem ser entregues no início de agosto, e, para quem gosta de novidades, a marca também confirmou que o Captiva EV será lançado no último trimestre do ano.

Design e Estilo

O visual do Spark EUV é bem interessante. Sabe aquele design mais robusto e quadrado que dá um ar de espaço? Ele tem isso! Medindo 4 metros de comprimento e com 2,56 m entre-eixos, esse SUV compacto é perfeito para a cidade e aparece em seis cores vibrantes inspiradas na nossa cultura: Azul Atlântico, Branco Cupuaçu, Amarelo Canário, Cinza Redentor, Preto Rio Negro e Azul Anil. A impressão que dá é de um carro jovem, ideal para quem deseja um veículo que se adapte ao ritmo urbano.

Personalização e Pacotes

Fazer um carro combinando com o seu estilo é tudo, né? O Spark EUV vem com três pacotes de acessórios que você pode personalizar. Essas combinações de estilo e funcionalidade tornam a experiência de compra ainda mais interessante, permitindo que você deixe o carro com a sua cara.

Especificações Técnicas

Na parte mecânica, o Spark EUV conta com um motor elétrico traseiro com 102 cv e um torque de 18,4 kgfm. A bateria de 41,9 kWh promete uma autonomia de até 400 km, mas, na prática, isso cai para cerca de 258 km segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Se você já se sentou em um carro elétrico, sabe que a recarga rápida é fundamental. Aqui, você consegue recarregar de 30% a 80% em apenas 35 minutos com corrente contínua. Para uma cidade como São Paulo, esse tempo é bem convidativo!

Quando o assunto é desempenho, ele vai de 0 a 100 km/h em aproximadamente 11 segundos. É um carro urbano que sabe a que veio: trazer praticidade e eficiência para o dia a dia.

Equipamentos e Tecnologia

O pacote de equipamentos também não decepciona. Vem com o Chevrolet Intelligent Driving, que traz assistências semiautônomas, como o Assistente de Cruzeiro em Curva — uma mão na roda para aquelas viagens mais longas. Também tem câmera 360°, freio de estacionamento eletrônico e retrovisores com rebatimento elétrico, tudo para facilitar sua vida ao volante.

Interior Confortável

Embora o interior ainda não esteja totalmente revelado, a Chevrolet confirmou que teremos uma central multimídia ampla, painel digital e um volante multifuncional. E quem sabe um carregador por indução para o celular? Detalhes devem ser revelados no lançamento, então fique ligado!

Conclusão

Com um design atraente, porte compacto e um bom pacote tecnológico, o Spark EUV tem tudo para ser uma ótima opção no mercado de elétricos. Ele não apenas briga de igual para igual com o BYD Dolphin, mas também sai na frente ao oferecer um apelo aventureiro curioso e um nome que lembra um ícone da GM entre nós. É um carro que promete agradar quem busca inovação e estilo nas ruas brasileiras.