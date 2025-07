Xiaomi SU7 e Aito se destacam em revenda de veículos elétricos

A Xiaomi e a Aito estão dando um verdadeiro show no mercado automotivo chinês, principalmente quando falamos de valorização de revenda. Segundo o “Relatório de Pesquisa de Valor de Revenda de Automóveis da China 2025 H1”, elaborado pela Associação Chinesa de Concessionárias de Automóveis (CADA), esses carros estão fazendo a alegria de quem pensa em revender. O estudo foca nos veículos híbridos plug-in e totalmente elétricos, e os números são impressionantes.

No mundo dos carros elétricos, o Xiaomi SU7 saiu na frente, alcançando incríveis 88,91% de valor de revenda após um ano. Não é à toa que esse modelo tem chamado a atenção, deixando concorrentes famosos para trás. Logo atrás, tem o Aito M9, com seus 84,45%. Se você curte um carro que mantém seu valor, esses são os modelos para ficar de olho.

Quando olhamos para os híbridos plug-in, o Aito M9 se destaca novamente, garantindo o primeiro lugar com 85,23%. Afinal, quem não gosta de um carro que entrega eficiência e ainda mantém o valor na hora de revender?

Ranking dos Veículos Elétricos

Um dos aspectos legais desse relatório é ver como os carros elétricos estão se posicionando. Vamos aos detalhes:

Valor de revenda de veículos elétricos (um ano)

Xiaomi SU7 – 88,91% Aito M9 – 84,45% Li Auto Li MEGA – 79,58% Tesla Model X – 77,81% Tesla Model 3 – 76,04% Zeekr 009 – 75,90% SAIC-GM-Wuling Hongguang Mini EV – 72,89% BYD Seagull – 72,74% Smart #1 – 71,72% Baojun Yep – 71,49% Tesla Model Y – 71,28% Wuling Motors Wuling Binguo Plus – 70,30% Avatr 12 – 69,62% BYD Song PLUS NEV – 68,85% Xpeng X9 – 68,83%

Ranking dos Híbridos Plug-in

Agora, se o seu coração bate por híbridos, aqui estão os números:

Valor de revenda de veículos híbridos plug-in (um ano)

Aito M9 – 85,23% Porsche Cayenne E-Hybrid – 84,95% Tank 700 New Energy – 84,48% Buick GL8 PHEV – 80,68% Tank 400 New Energy – 78,22% Lynk & Co 07 – 77,30% Tank 500 New Energy – 77,23% Li Auto Li L6 – 76,62% Li Auto Li L9 – 76,46% GAC Trumpchi Trumpchi E8 NEV – 76,39% Fang Cheng Bao Bao 5 – 75,19% Haval Haval Raptor PHEV – 73,98% Li Auto Li L7 – 73,51% Li Auto Li L8 – 73,45% Porsche Panamera E-Hybrid – 72,89%

O Que Faz um Carro Manter o Valor?

O Xiaomi SU7 é um verdadeiro exemplo de como um carro pode se destacar. Seu design é moderno, com tecnologia de ponta, e a estética esportiva atrai olhares por onde passa. E com a força da marca Xiaomi, que já conquistou tanto espaço no mercado de eletrônicos, não é surpresa ver que a demanda é alta.

Outro ponto são os longos tempos de entrega. Quando um carro é difícil de encontrar, ele se torna ainda mais desejado. Para quem está pensando em investir, comprar um Xiaomi SU7 usado pode ser uma opção bastante atraente, já que a desvalorização é mínima.

Com a chegada do Yuan YU7, espera-se que a tendência de valorização continue. Portanto, se você está no mercado por um carro que mantém seu preço, fica a dica: essas novidades estão chamando atenção e pode ser uma ótima escolha para o futuro.