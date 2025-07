Jeep interrompe produção na China com falência da GAC Fiat

A parceria entre a GAC e a Fiat Chrysler, que começou em 2009 para produzir os famosos veículos Jeep na China, chegou ao fim. Um tribunal lá decidiu declarar a falência da joint venture GAC FCA, encerrando uma história de dificuldades e baixa competitividade no mercado chinês.

O processo foi iniciado pelo próprio administrador da empresa, que pediu a declaração de falência ao Tribunal Popular Intermediário de Changsha. Segundo ele, os credores acreditavam que não valia a pena tentar reorganizar a empresa, que enfrentava um histórico cheio de problemas. Para se ter uma ideia, mais de 600 reclamações estavam acumuladas, totalizando cerca de US$ 1,4 bilhão. Mesmo assim, após auditorias, esse valor foi reduzido.

Os detalhes não são muito animadores. Com a aprovação do plano de distribuição dos bens, que veio com a concordância dos credores, a GAC FCA parece se despedir de vez. O administrador da empresa agradeceu aos credores nas redes sociais e disse que pretende acelerar o processo, garantindo os direitos de todos e finalizando a partilha dos ativos rapidinho.

Na verdade, a falência só oficializa uma situação que já estava complicada desde 2022, quando a Stellantis, que sucedeu a Fiat Chrysler, decidiu parar de produzir localmente e começou a importar os modelos Jeep para a China. Para quem já dirigiu por lá, sabe que o mercado automotivo chinês é uma verdadeira arena, com mais de cem montadoras competindo para tentar ganhar espaço. Isso significa que, para algumas empresas com desempenho fraco, o futuro pode ser ainda mais desafiador.

Claro que a GAC FCA começou cheia de esperança, mas sempre foi mais uma entre muitas joint ventures que acabaram não se destacando no complexo e dinâmico mercado da China. Se você pensa em modelos que fazem sucesso por lá, vale lembrar que eles têm uma competitividade brutal, e só os mais fortes tendem a sobreviver.