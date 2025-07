Concessionárias da Flórida vendem carros usados com irregularidades

Duas concessionárias na Flórida estão em uma baita encrenca por conta de uma prática bem questionável: vender carros usados como se fossem novos. Isso deixou muita gente furiosa, e eu não poderia deixar de comentar, já que todos nós sabemos a importância de ter transparência ao comprar um carro.

Um dos casos mais chocantes é o de Shawn Crowley, que desembolsou quase US$ 99 mil por um Toyota Land Cruiser 2024. Aparentemente, o carro estava novinho em folha. Mas, dois dias depois da compra, a luz de troca de óleo se acendeu. O cara ficou perplexo ao descobrir que o carro já tinha rodado quase 5 mil milhas! Imagina a decepção vendo que a quilometragem indicada nos documentos era apenas uma ilusão.

Quando Shawn procurou a concessionária, eles tentaram argumentar que tudo não passava de um erro de digitação. Mas, convenhamos, é difícil engolir essa justificativa, principalmente quando o preço da joia ultrapassava o valor de tabela, mesmo com todas as opções que ele poderia imaginar.

Outra reclamação veio de Lilly Althauser-Benson, que caiu no mesmo truque. Ela comprou um Jeep Wrangler 4Xe da concessionária Jerry Ulm, acreditando que estava levando um carro novíssimo. Mas, segundo a denúncia, a concessionária escondeu informações cruciais sobre o título do veículo, que mostrava que o carro já tinha sido registrado por uma empresa de leasing. Se você já comprou um carro, sabe que isso pode fazer toda a diferença.

A advogada de Lilly alegou que a retenção do título foi uma manobra intencional para que a cliente não percebesse que o carro era usado. E o pior: isso a impediu até de acessar um incentivo fiscal de US$ 3.750, que é exclusivo para proprietários de veículos novos. Já pensou, pagar uma grana alta e ainda perder uma boa oportunidade de economizar?

Esses casos servem como um alerta para todo mundo que está pensando em comprar um carro. Vale muito a pena ficar de olho no odômetro, exigir o título do veículo e desconfiar de preços que parecem bons demais para ser verdade. Às vezes, essa atenção extra pode evitar muita encrenca no futuro. Afinal, a última coisa que a gente quer é um “carro novo” que na verdade já tem bastante história para contar.