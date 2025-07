Fim de incentivo fiscal pode elevar preços de carros elétricos nos EUA

A partir de 30 de setembro de 2025, os Estados Unidos vão começar a encerrar os incentivos fiscais para veículos elétricos. Para você que é apaixonado por carros, isso significa que o preço dos elétricos por lá pode subir bastante e afetar aqueles modelos que a gente vive de olho. Atualmente, a galera consegue descontos de até US$ 7.500 para carros novos e US$ 4.000 para os usados.

Um dos modelos que pode enfrentar essa situação é o Chevrolet Equinox EV. Ele conta com uma autonomia de impressionantes 513 km e seu preço inicial é de US$ 33.600. Com a benção do incentivo, o valor caía para cerca de US$ 24.100 — uma pechincha para um SUV elétrico! Sem o desconto, é provável que muitos compradores pensem duas vezes antes de levar um.

O desempenho do Equinox EV durante o segundo trimestre foi sólido, com 17.420 unidades vendidas, superando a linha elétrica da Cadillac, que não foi tão bem e ficou com 11.795 vendas. Com esse fim dos incentivos, as vendas podem mudar de cara nos próximos meses. Lembre-se, quem já pegou uma estrada por várias horas sabe como uma boa autonomia pode ser crucial para uma viagem tranquila.

Essa não é a primeira vez que o setor enfrenta cortes de incentivos. Outros modelos precisaram lidar com a perda do crédito fiscal por não cumprirem algumas exigências, o que fez algumas montadoras repensarem a produção ou até mudarem fábricas para os EUA. Afinal, o mercado quer que os preços se mantenham competitivos, e todos nós conhecemos a importância de cada centavo na hora da compra.

Além disso, o fim desse benefício fiscal coloca a pulga atrás da orelha sobre o futuro dos carros elétricos por lá. Sem o incentivo, as montadoras terão um grande desafio: convencer os consumidores de que valerá a pena investir em elétricos com preços mais altos. Desconhecer o que um carro elétrico pode oferecer é um erro, como muitos perceberam ao dirigir por conta da tecnologia e economia que esses veículos proporcionam.

A nova legislação já está assinada e sinaliza uma nova fase no mercado automotivo americano. Agora, as fabricantes terão que se movimentar para manter seus modelos acessíveis e atrativos. Afinal, você conhece alguém que não ficou encantado com as novidades que os elétricos trazem?