Citroën oferece desconto de R$ 25.850 no Basalt Feel 1.0 MT para PcD

O Citroën Basalt Feel 1.0 na cor preta (Perla Nera), modelo 2025, chegou com uma proposta interessante apenas para pessoas com deficiência (PcD). Esse carrinho está disponível para compra direta e já vem com vantagens como isenção total do IPI e parcial do ICMS. E, apesar de ter câmbio manual, o modelo tem um bom pacote de itens de série que definitivamente vão agradar.

Para garantir essa belezura, quem estiver interessado precisa apresentar um laudo médico fornecido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento vai comprovar a deficiência física e indicar se o carro precisa de adaptações. Depois disso, é hora de correr atrás das isenções de impostos. A isenção do IPVA e ICMS é feita na Receita Estadual, enquanto a do IPI e IOF deve ser solicitada na Receita Federal. Quem já pegou a estrada para resolver essa parte burocrática sabe como cada passo é importante!

O preço de tabela do Citroën Basalt Feel 1.0 MT é de R$ 118.290,00, mas para PcD, esse valor despenca para R$ 92.440,00. Uma diferença considerável de R$ 25.850,00, que faz toda a diferença no bolso. Essa informação foi confirmada pela Citroën, mas vale lembrar que os preços podem variar, dependendo do estado em que você está.

Agora, se você é ligado em tecnologia, vai curtir o que o Basalt traz. O modelo vem com uma porta USB tipo A para recarga e dados, além de um espaço 12V no painel e mais duas portas USB rápidas para quem vai atrás. Afinal, quem nunca passou por aquele sufoco de ficar sem bateria no celular na estrada? E para a segurança, são quatro airbags — frontais e laterais —, e um sistema de freios de ponta, com ABS, ESC e EBD. Com ar-condicionado manual e rodas de 16”, esse carrinho é bem equipado.

Destaque ainda para a central multimídia Citroën Connect, que tem uma tela touchscreen de 10” e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O painel digital de 7” é uma mão na roda para quem gosta de praticidade. E os detalhes, como os bancos em tecido e o apoio de cabeça no banco traseiro, mostram que conforto não foi deixado de lado.

Bancos traseiros rebatíveis, sistema ISOFIX para cadeirinhas, chave canivete e câmera de ré são algumas das amenities que fazem a experiência de dirigir esse Citroën ainda mais prazerosa. E quem já pegou trânsito nos grandes centros sabe como a iluminação diurna em LED e o sensor de pressão dos pneus fazem a diferença na segurança.

Aqui estão alguns detalhes práticos para você:

Citroën Basalt Feel 1.0 MT para PcD em julho de 2025:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Desconto Feel 1.0 MT R$ 118.290,00 R$ 92.440,00 R$ 25.850,00

É sempre bom ficar de olho nas oportunidades e saber o que o mercado oferece, especialmente quando se fala em opções que atendem a necessidades especiais. Aproveite para pesquisar e conhecer mais sobre o Citroën Basalt, que pode ser uma boa pedida para quem busca conforto, segurança e tecnologia ao dirigir.