Chevrolet Montana LTZ recebe desconto de R$ 32.100 para CNPJ

A Chevrolet Montana LTZ está com uma ótima oportunidade para quem tem empresa ou é produtor rural. Durante todo o mês de julho, a marca lançou uma campanha de vendas diretas, com condições especiais que podem fazer você economizar uma grana boa.

Para pegar essa promo, é bom lembrar que, depois da compra, a picape deve ficar no nome do comprador por pelo menos 12 meses antes de ser revendida. Então, se você tem interesse, vale a pena dar uma passada numa concessionária Chevrolet. Lá, você vai descobrir tudo sobre a documentação necessária, prazos de entrega e opções de financiamento voltadas para pessoas jurídicas e produtores.

Detalhes que fazem a diferença na Montana LTZ

A versão LTZ 1.2 Turbo com câmbio automático tem um preço de tabela que gira em torno de R$ 160.390. Agora, se você optar pela compra via vendas diretas, esse valor cai para R$ 128.290. Isso dá um desconto de R$ 32.100, algo que todo mundo adora, né? Claro que esses preços podem variar dependendo da região do Brasil, então, é sempre bom confirmar.

A Montana LTZ não é só bonita; ela vem equipada com um monte de recursos que garantem conforto e segurança. Se você já dirigiu em estradas com pouco ou muito movimento, sabe como é bom ter o acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular e o ar-condicionado para deixar o clima mais tranquilo. E não para por aí! Tem também assistente de partida em aclive, bancos com mistura de tecido e revestimento premium, além de uma capota marítima para quem leva carga.

Conectividade e tecnologia a bordo

Um dos pontos que, de fato, chama a atenção na Montana LTZ são seus recursos tecnológicos. Ela conta com câmera de ré e oito ganchos na caçamba, além de iluminação interna e luz de condução diurna. O painel digital de 3,5" com tela TFT é um charme à parte!

As rodas de liga leve aro 17" com acabamento exclusivo da versão LTZ trazem um toque esportivo. Também é bom saber que a picape vem com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), e controles de estabilidade e tração, tudo para garantir que sua experiência ao volante seja segura.

Se você tem crianças, saiba que a Montana conta com sistema de fixação de cadeirinhas infantis (Isofix e Top Tether). E, claro, segurança nunca é demais: com freios ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EBD), você fica tranquilo em qualquer situação.

Entretenimento sem limites

Para os amantes de tecnologia, a central multimídia Chevrolet MyLink vem com tela sensível ao toque de 8" e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Isso significa que você pode curtir suas músicas favoritas enquanto dirige e ainda conectar até dois celulares ao mesmo tempo via Bluetooth. Sem dúvidas, é uma mão na roda para quem vive na correria do dia a dia, especialmente em tempo de trânsito mais pesado.

Chevrolet Montana LTZ para CNPJ em julho de 2025

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos LTZ 1.2 Turbo AT R$ 160.390,00 R$ 128.290,00 R$ 32.100,00

Essa é uma chance que vale a pena considerar. Se já pensou em ter uma picape que vai bem na cidade e ainda aguenta o tranco nos passeios aos finais de semana, a Montana LTZ pode ser uma opção fantástica!