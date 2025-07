Ficha técnica, preço e equipamentos de carros na Fipe

O Fiat Cronos Drive 1.0 2026 chega como a opção mais em conta da linha de sedãs da Fiat no Brasil, com um valor sugerido de R$ 106.990. Apesar de contar com uma lista de equipamentos mais básica, ele brilha mesmo é no espaço do porta-malas, que tem impressionantes 525 litros — um dos maiores da categoria, ideal para quem adora viajar ou fazer compras de fim de semana.

Quando se trata de custo-benefício, o Cronos se destaca na sombra de outros sedãs. De janeiro a junho de 2025, foram emplacadas 14.553 unidades dele. Para efeito de comparação, o Hyundai HB20S ficou logo à frente, com 14.931 emplacamentos, enquanto o Volkswagen Virtus liderou a corrida com 17.173 unidades vendidas.

Sob o capô, o Cronos Drive 1.0 vem com um motor 1.0 Firefly de três cilindros. Ele entrega 77 cavalos de potência a 6.250 rpm quando abastecido com etanol e um torque de 10,9 kgfm a 3.250 rpm. O câmbio é manual de cinco marchas, ideal para quem gosta de sentir o carro responder à sua condução.

Equipamentos do Fiat Cronos Drive 1.0 2026

No que diz respeito aos equipamentos, o Fiat Cronos Drive 1.0 2026 não decepciona. Ele vem com um quadro de instrumentos multifuncional de 3,5″ em TFT, onde você consegue acompanhar tudo, desde o relógio digital até informações essenciais sobre o veículo. Além disso, tem repetidores de seta nos retrovisores e rodas de aço com calotas integrais de 15 polegadas.

No quesito conforto, o modelo traz ar-condicionado com filtro antipólen, que é uma mão na roda em dias quentes, e bancos com regulagem de altura, algo que os motoristas apreciam muito. Sua central multimídia Uconnect de 7″ touchscreen é um destaque, já que oferece espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, duas entradas USB, reconhecimento de voz e ainda uma porta USB extra na parte traseira — super prático para os passageiros.

Na segurança, o Cronos também não deixa a desejar. Conta com cintos de segurança dianteiros retráteis com regulagem de altura e pré-tensionadores, controle de estabilidade (ESC), e direção elétrica progressiva. Se você é pai ou mãe, vai gostar dos ganchos Isofix para cadeirinhas infantis, além da iluminação no porta-malas.

O carro também possui faróis com LED Design e luz diurna para maior visibilidade, algo que muitos motoristas consideram importante, especialmente ao dirigir à noite. Mais funcionalidades incluem maçanetas na cor da carroceria, porta-luvas iluminado, tomada 12V e vidros elétricos dianteiros com função one-touch e sensor antiesmagamento. Isso tudo só melhora a experiência de dirigir.

Ficha técnica do Fiat Cronos Drive 1.0 2026

Vamos dar uma olhada rápida nos principais detalhes técnicos desse sedã:

Especificação Detalhes Motor 1.0 Firefly Câmbio Manual, 5 marchas Tração Dianteira Potência 77 cv a 6.250 rpm (Etanol) Torque 10,9 kgfm a 3.250 rpm (Etanol) Velocidade Máxima 162 km/h Aceleração (0-100 km/h) 13,4 s Consumo na Cidade 9,9 km/l (E) / 14,2 km/l (G) Consumo na Estrada 10,7 km/l (E) / 15,1 km/l (G) Comprimento 4.364 mm Largura 1.726 mm Altura 1.508 mm Capacidade do Tanque 48 litros Porta-malas 525 litros Peso Líquido 1.140 kg Rodas e Pneus Aço, 175/65 R15 (dianteiro e traseiro) Garantia Total 36 meses Garantia de Motor e Câmbio 36 meses

E aí, curtiu as novidades do Cronos? Tem espaço, conforto e segurança, tudo que a gente espera de um sedã moderno!