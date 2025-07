Em hipótese ALGUMA coloque algum desses itens no micro-ondas: vai dar ruim!

Alguns alimentos não foram feitos para serem preparados no micro-ondas, já que uma série de acidentes pode acontecer.

O micro-ondas transformou a rotina doméstica ao permitir o preparo e aquecimento de alimentos com rapidez e eficiência. Presente em milhões de lares, esse eletrodoméstico se tornou um aliado indispensável no dia a dia de quem busca otimizar o tempo na cozinha.

Sua praticidade, porém, exige atenção. Embora pareça simples, o uso inadequado pode comprometer não apenas a qualidade da refeição, mas também a segurança dos usuários. Alguns alimentos, recipientes e práticas comuns apresentam riscos que vão desde explosões até contaminações alimentares.

Portanto, conhecer o que pode ou não ir ao micro-ondas se torna fundamental para evitar acidentes e garantir o melhor aproveitamento do aparelho. Ao adotar as orientações corretas, o consumidor evita danos à saúde e preserva a durabilidade do equipamento.

Alimentos que nunca devem ir ao micro-ondas

Apesar da versatilidade, o micro-ondas não pode aquecer todos os tipos de alimentos com segurança. Certos itens, quando expostos ao calor intenso gerado pelas micro-ondas, podem explodir, liberar substâncias tóxicas ou até mesmo provocar incêndios. Confira.

Saiba mais: Golpistas usam novo truque em boletos que você deve conhecer

Ovos com casca

O ovo cru com casca nunca deve ser colocado no micro-ondas, pois a pressão gerada no interior faz com que ele exploda com força. O calor aquece rapidamente o líquido interno, criando vapor sem ter por onde escapar.

Como resultado, o ovo pode estourar tanto dentro do aparelho quanto após ser retirado, representando risco de queimadura. A melhor alternativa é cozinhá-lo no fogão ou utilizar técnicas específicas para micro-ondas, sempre sem a casca.

Uvas

Embora pareçam inofensivas, as uvas inteiras geram faíscas ao serem expostas ao calor do micro-ondas. Quando aquecidas, elas podem formar plasma, liberando energia intensa que pode danificar o aparelho ou provocar um pequeno incêndio.

Molhos ou sopas muito densas

Preparações líquidas espessas, como molhos e sopas cremosas, acumulam vapor sob a superfície e podem borbulhar violentamente ao serem mexidas ou ao sair do forno. Esse fenômeno, chamado de superaquecimento, pode causar queimaduras graves e sujar todo o interior do micro-ondas.

Pimentas inteiras

As pimentas frescas liberam um composto chamado capsaicina, responsável pela ardência. Quando aquecidas no micro-ondas, as pimentas soltam vapores irritantes que, ao serem inalados, causam ardência nos olhos, nariz e garganta.

Em casos mais severos, o vapor pode provocar reações alérgicas. Além disso, há o risco de explosão pela alta concentração de óleos internos. Por isso, deve-se evitar o uso do micro-ondas para aquecer ou torrar pimentas inteiras.

Carnes congeladas

Descongelar carnes diretamente no micro-ondas pode criar zonas quentes e frias, favorecendo a proliferação de bactérias. Como o calor não se distribui de forma uniforme, algumas partes da carne podem começar a cozinhar enquanto outras permanecem congeladas.

Isso compromete a segurança alimentar e pode causar intoxicações ao longo do tempo. O ideal é descongelar na geladeira ou, se necessário, usar a função específica do aparelho, mexendo e virando a carne constantemente.

Alimentos com casca ou pele muito fina

Tomates, batatas, salsichas e outros alimentos com pele fina e intacta podem estourar dentro do micro-ondas. Isso ocorre porque o vapor se acumula sob a pele, sem conseguir escapar. O resultado é uma explosão que suja o interior do aparelho e pode até causar ferimentos leves ao abrir a porta.

Saiba mais: Lua do Veado: como e quando observar o fenômeno no Brasil

Outros cuidados ao usar o micro-ondas

Além de conhecer os alimentos que devem ser evitados, é importante adotar práticas seguras no uso diário do micro-ondas. Com pequenos ajustes, é possível prevenir acidentes e prolongar a vida útil do eletrodoméstico.

Use recipientes adequados : Prefira sempre utensílios de vidro, cerâmica ou plásticos próprios para micro-ondas. Nunca utilize objetos metálicos, papel-alumínio ou louças com detalhes em metal, pois eles geram faíscas e podem danificar o aparelho.

: Prefira sempre utensílios de vidro, cerâmica ou plásticos próprios para micro-ondas. Nunca utilize objetos metálicos, papel-alumínio ou louças com detalhes em metal, pois eles geram faíscas e podem danificar o aparelho. Cubra os alimentos ao aquecer : Utilize tampas próprias para micro-ondas ou papel-toalha para cobrir os alimentos. Isso evita respingos e mantém o vapor controlado, garantindo um aquecimento mais uniforme e seguro.

: Utilize tampas próprias para micro-ondas ou papel-toalha para cobrir os alimentos. Isso evita respingos e mantém o vapor controlado, garantindo um aquecimento mais uniforme e seguro. Evite aquecer líquidos por longos períodos : Líquidos podem superaquecer e explodir ao menor movimento. Para evitar esse risco, aqueça em intervalos curtos e mexa entre cada um, sempre com cuidado redobrado ao retirar do aparelho.

: Líquidos podem superaquecer e explodir ao menor movimento. Para evitar esse risco, aqueça em intervalos curtos e mexa entre cada um, sempre com cuidado redobrado ao retirar do aparelho. Limpe o micro-ondas regularmente : Restos de alimentos e gordura acumulada podem gerar fumaça ou até pegar fogo. Limpar o interior com pano úmido e sabão neutro evita odores desagradáveis e riscos desnecessários.

: Restos de alimentos e gordura acumulada podem gerar fumaça ou até pegar fogo. Limpar o interior com pano úmido e sabão neutro evita odores desagradáveis e riscos desnecessários. Nunca ligue o micro-ondas vazio: Usar o aparelho sem nada dentro pode causar sobrecarga no magnetron, componente responsável pelo aquecimento, levando ao superaquecimento e possível dano irreversível.

Adotar esses cuidados torna o uso do micro-ondas muito mais seguro, eficiente e econômico. Com atenção às práticas corretas e ao que deve ser evitado, é possível aproveitar ao máximo a praticidade desse eletrodoméstico sem colocar em risco a segurança dos alimentos e da família.

Veja mais: Programa da TV Paraná Turismo destaca imigração e tropeirismo em Castro