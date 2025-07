Golpistas usam novo truque em boletos que você deve conhecer

A digitalização dos serviços bancários trouxe diversas comodidades, mas também elevou o risco de golpes cada vez mais sofisticados. Um dos métodos mais comuns é o golpe do pagamento via QR Code falso, que atinge não apenas clientes de um banco específico, mas usuários de variadas plataformas de pagamento. Cuidar da segurança ao realizar transações é fundamental, já que muitas vezes é difícil perceber quando um código foi alterado por criminosos.

Com a popularização dos pagamentos por aproximação e leitura de QR Codes, golpistas estão criando formas de clonar ou substituir códigos legítimos. Essas ações permitem direcionar recursos da vítima para contas controladas por eles, sem levantar suspeitas. Esse tipo de fraude pode afetar compras online, pagamentos de boletos e até transações em lojas físicas.

Como funciona o golpe do QR Code falso?

O golpe ocorre quando criminosos substituem um código de pagamento legítimo por um falso. Isso pode acontecer de diversas maneiras, como o envio de boletos fraudulentos por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens. Também é possível que o código falso esteja em máquinas ou totens em estabelecimentos. Ao escanear o QR Code manipulado, a vítima acredita que está concluindo um pagamento correto, mas o valor vai para contas controladas pelos golpistas. Muitas vezes, os códigos falsificados se parecem exatamente com os originais, o que dificulta a identificação do golpe. Além disso, golpistas podem criar páginas falsas que simulam o ambiente do banco, levando a vítima a efetuar pagamentos sem suspeitar da fraude.

Sinais de alerta para identificar o golpe do QR Code

Existem alguns sinais que podem indicar a presença de um golpe. Preste atenção nos seguintes indícios:

Dados do destinatário podem ser diferentes após escanear o QR Code.

Solicitações de pagamento urgentes ou pressão para agir rapidamente.

Boletos recebidos por canais não oficiais, como mensagens ou redes sociais.

Páginas que imitam o site do banco, mas têm endereços suspeitos.

QR Codes em totens ou dispositivos de pagamento que têm adesivos colados sobre os originais.

A atenção a esses detalhes é essencial, pois os golpistas costumam explorar até as menores falhas para realizar suas fraudes.

Como se proteger do golpe do QR Code falso?

A melhor forma de prevenção é seguir algumas orientações simples:

Verifique o nome e os dados do beneficiário antes de concluir o pagamento. Evite escanear QR Codes de fontes desconhecidas. Desconfie de solicitações urgentes, especialmente em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Faça pagamentos diretamente pelo aplicativo ou site oficial do banco. Nos pagamentos físicos, confira se o QR Code está devidamente fixado e não foi coberto por outro. Mantenha o aplicativo do banco sempre atualizado.

Além disso, qualquer atividade suspeita deve ser comunicada ao banco imediatamente. As instituições financeiras possuem canais específicos para denunciar fraudes e oferecer orientações.

O que fazer se suspeitar de um golpe via QR Code?

Se você desconfiar ou confirmar que foi alvo do golpe, siga rapidamente estas etapas:

Interrompa qualquer transação que você esteja realizando.

Entre em contato com o suporte do banco e informe o ocorrido, enviando o comprovante de pagamento se tiver.

Mude as senhas dos aplicativos bancários e monitore sua conta para movimentos não autorizados.

Registre um boletim de ocorrência na delegacia, levando todas as informações disponíveis.

Consulte o Procon para orientação jurídica e informações sobre como proceder em caso de prejuízos financeiros.

Agir rapidamente pode ser crucial para impedir perdas e auxiliar na identificação dos responsáveis pela fraude.

Mudanças na segurança dos pagamentos digitais

A evolução dos pagamentos digitais trouxe melhorias na segurança, mas requer uma atualização constante nas estratégias de proteção. Instituições financeiras têm reforçado sistemas de autenticação e implementado notificações automáticas para identificar QR Codes falsificados. Os usuários também podem contar com novas ferramentas que emitem alertas quando detectam discrepâncias nos dados de pagamento.

Além disso, campanhas educativas ajudam a informar os clientes sobre os riscos e formas de se prevenir contra fraudes. O combate ao golpe do QR Code falso depende do trabalho conjunto entre as instituições financeiras, tecnologia e a vigilância dos usuários. Manter-se informado é fundamental para proteger seus recursos em um mundo cada vez mais digital e conectado.