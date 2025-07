Chery Fulwin A9L é lançado na China como sedã híbrido plug-in

A Chery lançou recentemente o sedã híbrido plug-in Fulwin A9L na China, e é um carro que tem tudo para chamar a atenção dos apaixonados por tecnologia e performance. Com preços entre 149.900 e 207.900 yuan, algo em torno de R$ 14.780 a R$ 20.800, o modelo já começa a despertar o interesse dos consumidores, com mais de 35 mil pedidos na primeira hora de venda. Imagina só a euforia dos fãs de carros eletificados!

O Fulwin A9L é um sedã de bom tamanho, medindo 5,01 m de comprimento e pesando entre 2.085 e 2.230 kg. O que chama a atenção é sua aerodinâmica, com um coeficiente de arrasto de apenas 0,23 Cd. Para quem já passou longas horas na estrada, sabe como isso pode ajudar na economia de combustível.

Design e Acabamento Premium

Ao entrar no Fulwin A9L, você encontra um interior que mistura sofisticação com modernidade. Visivelmente, o painel digital de 10,25″ e a tela multimídia flutuante de 15,6″ oferecem uma experiência única. Tudo isso gerenciado pelo sistema Lingxi Smart Cabin 2.0, que vem com um chip Snapdragon 8255 — bem para quem está sempre conectado.

Uma das opções oferece um console central traseiro com funções de massagem e ventilação. Imagina só, dirigir e ainda ter a sensação de estar em um spa sobre rodas!

Mecânica e Performance

Na parte mecânica, o Fulwin A9L utiliza o sistema Kunpeng C-DM 6.0, que combina um motor 1.5 turbo a combustão com um ou dois motores elétricos. A versão com tração dianteira entrega 215 cv com uma autonomia elétrica de 260 km e alcança até 2.000 km com uso combinado. Para quem gosta de sentir a potência, a versão com tração integral pode chegar a 261 cv.

Tecnologia de Condução Autônoma

E para os amantes de tecnologia, o A9L é um prato cheio. Com um sensor lidar no teto e diversas câmeras e radares, o sistema Falcon 500 possibilita direção assistida em rodovias e até estacionamento inteligente. Se você já enfrentou uma manobra complicada em um estacionamento cheio, entende bem o valor de um recurso assim.

Conforto e Segurança

Na segurança, o carro não economiza. Ele vem de série com nove airbags, controle climático automático, e até um controle remoto pelo celular. Você pode, por exemplo, ligar o ar condicionado antes mesmo de entrar no carro, que é uma mão na roda nos dias quentes.

Conclusão

A Chery, mostrando que está na vanguarda, aposta no Fulwin A9L para concorrer em um mercado cada vez mais electric. Quem sabe, em breve, essa belezura possa estar rodando por aqui, oferecendo conforto, tecnologia de ponta e uma experiência de dirigir inovadora que muitos de nós sonhamos.