Programa da TV Paraná Turismo destaca imigração e tropeirismo em Castro

Histórias e Cultura de Castro em Destaque na TV Paraná Turismo

Nesta sexta-feira, dia 11, às 20h, a cidade de Castro, localizada na região dos Campos Gerais, será o foco do programa "Visite Paraná", da TV Paraná Turismo. A atração promete apresentar aos telespectadores as encantadoras histórias, a rica cultura e as paisagens deslumbrantes da cidade.

Um dos pontos altos do programa será o moinho Castrolanda, uma impressionante réplica holandesa que se ergue a 37 metros de altura. O moinho é uma das principais atrações turísticas da cidade e simboliza a herança dos imigrantes que chegaram à região.

Outro espaço que será apresentado é o Museu Histórico da colônia, instalado em uma autêntica casa rural típica dos Países Baixos. O museu conta com objetos, utensílios e documentos que fazem parte da memória dos imigrantes, permitindo que os visitantes conheçam melhor suas histórias.

O Centro Histórico de Castro também fará parte do recorrido do programa. Esse local é repleto de casarões coloniais, praças e igrejas que ainda preservam o charme e a história do período em que a cidade foi uma importante parada no antigo Caminho das Tropas. Um destaque especial vai para a Casa do Tropeiro, um museu que abriga centenas de peças que revelam o cotidiano dos viajantes que utilizavam o transporte a cavalo para atravessar o interior do Brasil.

Além disso, o programa abordará o papel das mulheres na história da cidade com uma visita à Casa de Sinhara. Esse casarão de taipa do século XIX conserva móveis, roupas e utensílios que pertenciam às mulheres do campo, ressaltando a importância de suas contribuições para a vida rural.

Por fim, a equipe da TV Paraná Turismo subiu ao Morro do Cristo, um dos pontos mais altos de Castro. No local, uma estátua de Jesus Cristo proporciona uma vista panorâmica espetacular da região, oferecendo um cenário ideal para refletir sobre a rica história da cidade.

O programa "Visite Paraná" convida todos a redescobrirem Castro e suas belezas, essencial para entender a formação cultural e histórica da área. Não perca!