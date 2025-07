Lua do Veado: como e quando observar o fenômeno no Brasil

A superlua conhecida como Lua do Veado, um dos eventos astronômicos mais esperados do ano, poderá ser observada em todo o Brasil nesta quinta-feira, a partir das 20h. Esse nome se refere ao crescimento dos chifres dos cervos machos, que acontece no início do verão no hemisfério norte.

A lua cheia surgirá no horizonte leste ao anoitecer e se porá no oeste pouco antes do amanhecer. No hemisfério norte, onde as noites são mais curtas nesta época, a lua ficará baixa no céu, mesmo à meia-noite. Já no hemisfério sul, ela atingirá uma posição mais alta, proporcionando uma visão mais clara e ampla.

De acordo com informações da NASA, a Lua do Veado, ou Buck Moon em inglês, é assim chamada por causa do surgimento dos novos chifres dos veados machos, que emergem de suas testas envolvidos em uma camada de pele aveludada no início do verão do hemisfério norte. É importante ressaltar que essa troca de pele não é influenciada pelo fenômeno lunar em si.

O fenômeno terá seu pico às 20h37, conforme horário de Brasília, e a lua permanecerá iluminada durante toda a noite, com mais de 98% do seu disco visível. Para aqueles que não conseguirem ver a lua desta vez, a próxima oportunidade de observar uma superlua ocorrerá em 29 de julho de 2026.

Se as condições meteorológicas forem favoráveis e o céu estiver limpo, a lua poderá ser vista com clareza ao longo da noite. Em meses como julho, no hemisfério norte, a Lua do Veado frequentemente aparece mais próxima do horizonte, o que pode criar uma ilusão de tamanho maior e cores variadas. Quando a lua está baixa no céu, sua luz passa por uma maior quantidade de atmosfera, podendo parecer mais laranja, rosa ou até vermelha.

É interessante notar que a Lua do Veado é um evento regular que ocorre todos os meses. A associação entre eventos naturais e ciclos da vida cotidiana é uma tradição antiga, que remonta a várias culturas ao redor do mundo. Portanto, enquanto a superlua faz parte do calendário astronômico, não se espera nenhum fenômeno extraordinário relacionado a esta data específica.