GWM lança SUV híbrido potente e acessível no Brasil

A GWM acaba de lançar no Brasil o Haval H6 HEV One 2025, uma edição limitada de 2 mil unidades, reafirmando sua posição de liderança no mercado de SUVs híbridos. Com um preço de R$ 199 mil, o modelo se destaca pela combinação de tecnologia inovadora, design diferenciado e eficiência no consumo de combustível. Concorrendo com modelos como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass, o H6 HEV One oferece características que chamam a atenção dos consumidores.

### Tecnologia Híbrida

O Haval H6 HEV One é equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e uma unidade elétrica, resultando em uma potência total de 243 cavalos e um torque de 54 kgfm. A tecnologia utilizada permite que o veículo opere de forma eficiente, com transições suaves entre os modos elétrico, híbrido e a combustão convencional. Com um consumo médio estimado de 5,2 litros por 100 km, o SUV proporciona uma autonomia de até 1.242 km com um tanque, tornando-o uma excelente opção tanto para o dia a dia nas cidades quanto para viagens mais longas.

### Design Exclusivo

O modelo se destaca visualmente com lanternas traseiras em vermelho e rodas de 19 polegadas com acabamento especial. No interior, a escolha pelo acabamento black piano confere um toque de sofisticação e modernidade. O H6 HEV One é oferecido nas cores Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, e opta por não incluir teto solar e abertura elétrica do porta-malas para manter o preço competitivo. Essa edição limitada reforça a exclusividade das 2 mil unidades disponíveis.

### Recursos e Segurança

Entre os recursos tecnológicos, o H6 HEV One vem equipado com uma central multimídia de 14,6 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O veículo também inclui uma câmera 360°, um carregador wireless de 50W e um robusto pacote de segurança, que conta com seis airbags, frenagem autônoma, assistente de faixa e monitoramento de pontos cegos. A estrutura do carro, feita de aço de alta resistência, foi avaliada com 5 estrelas em testes de segurança, garantindo maior proteção aos ocupantes. Além disso, o modelo oferece conectividade com Wi-Fi 4G e piloto automático adaptativo, proporcionando mais conforto durante as trajetórias.

### Preço e Disponibilidade

O Haval H6 HEV One está disponível para venda desde junho de 2025, com um preço de R$ 199 mil. Existe um desconto de R$ 23 mil para pessoas com deficiência (PCD). O modelo pode ser encontrado em concessionárias GWM autorizadas, e os preços podem variar conforme a região, devido a impostos locais. A GWM também oferece um ano de seguro gratuito e bônus de troca seguindo a tabela FIPE até o final de dezembro de 2025.

### Liderança de Mercado

Em 2025, a GWM registrou um crescimento sete vezes maior que o mercado brasileiro e o H6 se tornou o líder nas vendas de híbridos. Com um porta-malas que varia de 600 a 1.485 litros e tecnologias que elevam a experiência do usuário, o Haval H6 HEV One se torna uma referência para quem busca um veículo que une desempenho, economia e sofisticação. A GWM, dessa forma, se consolida como um dos principais nomes em mobilidade sustentável no Brasil.