Ficha técnica e preço de veículos na Fipe Carros

O Volkswagen Nivus Highline 2026 chega com tudo como a versão mais completa desse SUV no Brasil, ficando só atrás da versão esportiva GTS. Este modelo passou por uma leve atualização no final de 2024 e, com preços a partir de R$ 163.290, promete agradar muitos motoristas. O porta-malas é um destaque à parte, com 415 litros, perfeito para aquelas viagens com a família ou compras no fim de semana.

A motorização é o já conhecido 1.0 TSI, que entrega até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque é sempre robusto, com 20,4 kgfm. O câmbio automático de seis marchas e a tração dianteira garantem que a condução seja suave, ideal para encarar tanto o trânsito urbano quanto as rodovias.

Desempenho nas Vendas

O Nivus teve um desempenho bem legal no primeiro semestre de 2025, vendendo 22.662 unidades. No entanto, não conseguiu superar seu rival direto, o Fiat Fastback, que vendeu 25.161 unidades no mesmo período. Logo atrás dele, o Citroën Basalt emplacou 10.017 unidades.

Equipamentos do Volkswagen Nivus Highline 2026

Em termos de equipamentos, o Nivus Highline 2026 é recheado. Os bancos têm revestimento premium e o veículo conta com um carregador de celular por indução, algo que é muito prático. Os cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos para todas as posições são um toque importante de segurança. Além disso, a coluna de direção ajustável torna a ergonomia mais confortável para o motorista.

A tecnologia também está em alta, com o modelo trazendo recursos como o ACC (controle adaptativo de velocidade e distância) e AEB (frenagem autônoma de emergência). Quem já passou por uma situação no trânsito sabe como esses itens podem fazer toda a diferença. E, claro, são seis airbags para uma segurança extra.

O sistema de som apresenta seis alto-falantes, e o ar-condicionado "Climatronic" permite um controle eletronicamente preciso da temperatura. O visual do Nivus é outra coisa bacana, com faróis em LED e uma faixa iluminada entre eles que dá um charme a mais. Lanternas traseiras em LED também fazem parte do pacote.

Ah, e não podemos esquecer do quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas e da central multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas, que traz conectividade e serviços remotos para facilitar a vida do motorista.

Ficha Técnica do Volkswagen Nivus Highline 2026

Características Especificações Motor 1.0 200 TSI Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 128 cv a 5500 rpm (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina) Velocidade Máx. 189 km/h 0-100 km/h 10 segundos Consumo Cidade 7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 9,4 km/l (Etanol) / 13,2 km/l (Gasolina) Comprimento 4266 mm Largura 1757 mm Altura 1493 mm Entre-eixos 2566 mm Altura em relação ao solo 176 mm Capacidade do tanque 52 litros Capacidade de bagagem/carga 415 litros Peso Líquido 1199 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/55 R17 Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Com tantos itens legais de tecnologia e conforto, o Nivus Highline 2026 é uma ótima opção para quem busca um SUV moderno e funcional. Se você ama dirigir, vale a pena ficar de olho nesse modelo!