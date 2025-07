Chery Fulwin A9L híbrido registra 50 mil pedidos de vendas

O Chery Fulwin A9L acaba de desembarcar no mercado e já está dando o que falar! Lançado em um evento em Pequim no dia 8 de julho, esse sedã promete deixar a concorrência empoeirada. O mais impressionante? Em apenas 24 horas, mais de 50 mil pedidos foram registrados na China. Um baita sinal de que o público estava ansioso por novidades!

Esse modelo é o primeiro a ser lançado nessa nova fase da marca Fulwin, que agora está apostando alto em carros híbridos e plug-in. Depois de mais de 700 dias de desenvolvimento e com feedback de mais de 5 milhões de usuários, a Chery fez mais de 1.200 modificações no Fulwin A9L. Então, você pode imaginar que essa maquininha foi criada com a opinião do motorista em mente.

Design e Conforto

O visual do A9L é de deixar qualquer um babando. Com uma silhueta fastback moderna, a frente é marcada por uma grade discreta, iluminação LED estilosa e um spoiler ativo que realmente ajuda na aerodinâmica. A pintura é feita em oito camadas, o que dá um acabamento premium, e até as maçanetas das portas são semi-escondidas. Para quem curte um carro que chama atenção nas ruas, esse é o modelo!

Com 5,02 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 3 metros, o espaço interno é verdadeiramente generoso. Embora se encaixe na categoria de sedã médio, ele oferece conforto de sobra para quem viaja atrás: são 16,5 cm de espaço para as pernas! E não podemos esquecer dos assentos com design de "gravidade zero", que prometem conforto máximo em longas viagens.

Tecnologia de Ponta

E quando falamos em tecnologia, o Fulwin A9L não decepciona! O cockpit inteligente, chamado Lingxi 2.0, é uma verdadeira revolução. Ele reconhece até 40 comandos de voz seguidos e tem interações por gestos. Para quem gosta de um som de qualidade, o sistema tem 1.080 watts e foi desenvolvido em um laboratório de alta tecnologia da Chery. Imagine curtir suas músicas preferidas com essa potência!

Motorização e Desempenho

Agora, vamos ao que interessa: os motores. O A9L vai equipado com a plataforma híbrida Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0, que combina um motor 1.5 turbo com uma bateria de 33,7 kWh. A versão com tração nas quatro rodas pode chegar a 470 kW de potência e acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 4 segundos. Impressionante, não é?

A autonomia elétrica pode chegar a até 260 km. E para quem se preocupa com a parada para recarregar, dá para carregar a bateria de 30% a 80% em apenas 14 minutos. E se você é do tipo que roda bastante, essa belezura ainda consegue fazer mais de 2.500 km combinando o uso da bateria e do combustível.

Segurança

Quando o assunto é segurança, o A9L usa 88% de aço e alumínio de alta resistência, o que garante uma estrutura sólida. Com nove airbags – incluindo cortinas laterais – a proteção dos ocupantes é priorizada. Quem dirige sabe como isso faz a diferença na hora de encarar a estrada!

Outras montadoras, como a Lynk & Co, também estão investindo pesado em híbridos, e a gente vê como esse mercado está realmente fervendo. Com a chegada do Fulwin A9L, a Chery mostra que está disposta a brigar de igual para igual!