Chelsea x PSG: saiba onde assistir à final da Copa do Mundo

Neste domingo, dia 13, às 16h, acontece a tão esperada final da Copa do Mundo de Clubes no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O jogo oporá o Chelsea, da Inglaterra, ao Paris Saint-Germain (PSG), da França.

Para chegar à final, o Chelsea passou pelo Fluminense nas semifinais, vencendo a partida por 2 a 0, com destaque para o brasileiro João Pedro, que marcou os dois gols. O time inglês teve um desempenho sólido na competição, com apenas uma derrota, que ocorreu na fase de grupos contra o Flamengo. Desde então, a equipe, sob o comando do técnico Enzo Maresca, não perdeu mais, eliminando adversários como o Espérance, o Benfica, o Palmeiras e, por último, o Fluminense.

Do outro lado, o PSG é considerado favorito para este confronto. O time francês também teve um desempenho semelhante, perdendo apenas uma partida durante a fase de grupos, esta contra o Botafogo, onde sofreu seu único gol na competição. Na sequência, a equipe eliminou o Seattle Sounders, o Inter Miami, o Bayern de Munique e, em uma atuação impressionante, derrotou o Real Madrid na semifinal por 4 a 0. O técnico Luis Enrique não poderá contar com os jogadores Pacho e Hernández, que foram expulsos no jogo contra o Bayern e pegaram dois jogos de suspensão.

A expectativa para a final é alta, com torcedores ansiosos para ver quem levará o troféu para casa. A partida promete ser um grande espetáculo do futebol mundial.

Ficha técnica

Copa do Mundo de Clubes – Final

Confronto: Chelsea x PSG

Times:

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo (Andrey Santos), Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer e Nkunku; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Local: MetLife Stadium

Horário: 16h

Onde Assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazétv (YouTube, Prime Video e Disney+) e DAZN (streaming).

Fique por dentro das novidades e recebendo notícias diretamente no seu celular.