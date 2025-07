Renault Boreal é apresentado com foco em tecnologia e conforto

O novo Renault Boreal chegou para sacudir o mercado de SUVs médios no Brasil, e temos que admitir: ele promete! Desenvolvido e produzido aqui, esse SUV utiliza a plataforma RGMP e se destaca por um visual elegante, um acabamento primoroso e uma tecnologia de ponta, tudo para enfrentar gigantes como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.

Dimensões e Design

Com 4,56 metros de comprimento, o Boreal é um pouco maior que rivais diretos. Seu porte robusto e elegante impressiona à primeira vista. Sua largura de 1,84 metro e altura de 1,65 metro garantem uma presença marcante nas ruas. O porta-malas acomoda 522 litros e chega a impressionantes 1.279 litros com os bancos rebatidos, prontos para carregar tudo que você precisa para aquela viagem de estrada.

Estilo que Impressiona

Visualmente, o Boreal se destaca com uma frente que traz a nova identidade da Renault, featuring aqueles faróis de LED afilados, que dão um charme especial e, quem já pegou aquele trânsito sabe: faróis assim ajudam a destacar o carro. A lateral tem um design fluido e sofisticado, com uma linha de cintura alta e vincos bem marcantes que ajudam a transmitir um ar urbano e refinado.

As rodas de 19 polegadas e o teto pintado em preto brilhante nas versões com pintura biton são o toque de sofisticação que ninguém resiste. E as lanternas traseiras em LED interligadas não só servem para iluminar como também ampliam a sensação de largura do carro. É elegante, é moderno e definitivamente não vai passar despercebido.

Dentro do Boreal

Quando você entra no Boreal, a alta qualidade do acabamento te dá boas-vindas. As duas telas de 10 polegadas do painel seguem o conceito OpenR, que a Renault já introduziu em outros modelos elétricos. O quadro de instrumentos é totalmente digital e personalizável, e a central multimídia vem com o sistema Google Automotive Services. Isso significa que você terá acesso a um verdadeiro arsenal de recursos, sendo o primeiro carro do Brasil a oferecer essa tecnologia de forma embarcada.

E quem ama um som de qualidade ficará animado: o sistema de áudio premium da Harman Kardon foi calibrado por ninguém menos que Jean-Michel Jarre. Além disso, a ambientação conta com 48 cores de iluminação diferentes, bancos dianteiros que oferecem ajuste elétrico e massagem, ar-condicionado de dupla zona e ainda um teto panorâmico que faz toda a diferença.

Segurança em Primeiro Lugar

As preocupações com a segurança são evidentes, com até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista, como piloto automático adaptativo, alerta de colisão, farol alto automático e assistente de estacionamento automático. Isso é ideal, especialmente em cidades grandes, onde ter tecnologia a seu favor pode evitar muitos problemas.

Motorização

Debruçando-se sob o capô, o Boreal traz o motor 1.3 TCe turbo flex, que entrega até 163 cv e um torque de 27,5 kgfm. Isso combinado com uma transmissão automática de dupla embreagem de seis marchas promete uma experiência de condução ágil e agradável, perfeita para o dia a dia ou para aquele escapadinha no fim de semana.

Conclusão

Em suma, o Renault Boreal não só traz uma nova cara para os SUVs médios no Brasil, mas também promete conforto, tecnologia e segurança em um só pacote. Com preços estimados entre R$ 200 mil e R$ 230 mil, ele chega como um verdadeiro competidor no segmento para famílias modernas e jovens aventureiros. Já estou ansioso para vê-lo nas ruas! E você, também está?