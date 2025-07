Gil do Vigor é o novo colaborador do “Mais Você”

Gil do Vigor, economista e ex-participante do Big Brother Brasil, foi convidado para uma nova função na TV Globo. Ele se destaca como comentarista de entretenimento e apresentador de um quadro sobre finanças no programa Mais Você. Agora, Gil vai assumir o comando do programa matinal, substituindo a apresentadora Ana Maria Braga nesta quarta-feira, dia 9 de julho. Ele dividirá a apresentação com Talitha Morete, enquanto Ana estará ausente para receber um prêmio no Rio de Janeiro. O jornalista Fabrício Battaglini, que frequentemente substitui Ana, está de férias.

Nas redes sociais, Gil expressou sua animação com a nova oportunidade. Ele agradeceu a Ana Maria Braga e compartilhou que está pronto para animar a audiência: “SIM! Vou APRESENTAR o Mais Você amanhã ao lado da minha amiga Talitha Morete e vamos vigorar! Ana, te amo e muito obrigado por essa oportunidade”.

Enquanto isso, Ana Maria Braga está prestes a viver um novo momento em sua carreira. Ela vai estrear o reality show Chef de Alto Nível, que marcará sua volta ao horário nobre da TV Globo. O programa será exibido a partir do dia 15 de julho, às terças e quintas-feiras, logo após a novela Vale Tudo. A apresentadora descreveu seu novo projeto como um grande desafio, com ideias inovadoras na gastronomia, algo que ainda não foi apresentado na televisão brasileira. Ana está empolgada e considera essa mudança uma honra, dizendo que está aprendendo muito nesse processo.

Além disso, ela decidiu mudar seu visual para combinar com o novo formato da atração, apostando em maquiagens brilhantes e roupas mais sofisticadas, em colaboração com a figurinista Sandy Topfer. Ana explicou que quer trazer uma estética noturna à sua apresentação, algo diferente do estilo que usava durante as manhãs.

O reality Chef de Alto Nível também contará com a participação de chefs renomados, como Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, que serão os mentores na competição. Ana expressou sua admiração por eles, ressaltando que já tem uma longa relação com Atala, o qual considera uma referência na gastronomia brasileira. Ela também falou sobre a conexão com os outros chefs, destacando o quanto aprendeu ao longo do tempo.

O programa promete trazer uma nova abordagem ao gênero de reality show de culinária, diversificando as opções disponíveis para os telespectadores. Os fãs poderão acompanhar a atração na TV Globo e em episódios adicionais exibidos no GNT, inclusive um spin-off intitulado Cozinha de Alto Nível, que trará conteúdos exclusivos com os mentores do programa.

Com essas novidades, tanto Gil quanto Ana Maria se preparam para cativar o público brasileiro, cada um em sua nova fase na televisão.