Toyota Corolla Cross cresce 22% em julho entre SUVs médios

Depois de um início de ano meio devagar, o Toyota Corolla Cross finalmente encontrou seu ritmo nas vendas de 2025. Em janeiro, ele não conseguiu nem entrar para o pódio dos três SUVs mais vendidos — bem diferente do que estamos vendo agora, onde ele tem mostrado garra e até superado o famoso Jeep Compass.

Um dos principais responsáveis por essa virada é a versão XR, que se apresentou como um verdadeiro coringa. Esse modelo é uma mão na roda para muitos, oferecendo 18% de desconto para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD) e também para empresas. Imagine a cena: a demanda foi tão grande que a Toyota teve que suspender os pedidos logo no começo do ano, porque esgotou as unidades disponíveis!

Evolução nas Vendas

Em junho, a Toyota retomou as vendas da versão XR 2026 para o público PcD. E, para quem quiser aproveitar, a isenção do IPI e aquele super desconto de 18% estão disponíveis. Essa notícia pegou muita gente de surpresa e está dando o que falar!

Até o dia 8 de julho, o Corolla Cross vendeu 1.708 unidades no Brasil, o que representa um aumento de 22,7% em relação a junho. No total, já são 31.798 unidades emplacadas em 2025. Olha só como ele está se destacando!

Enquanto isso, o Jeep Compass ficou em segundo lugar, com 1.054 unidades vendidas no mesmo período, o que mostra uma queda de 11,1% em relação ao mês anterior. Desde o início do ano, o Compass acumulou 28.585 unidades.

Outros Concorrentes

O Caoa Chery Tiggo 7 também não está de fora. Até 8 de julho, ele emplacou 773 unidades, com um crescimento de 14,5% em relação a junho. Isso já soma 14.956 unidades vendidas no ano. Falando da concorrência, a batalha entre os SUVs está acirrada, e quem sabe você não esteja pensando em trocar de carro?

Desempenho do Corolla Cross

A linha 2026 do Corolla Cross continua equipada com o motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cavalos de potência e um torque de 21,4 kgfm. O câmbio automático do tipo CVT Direct Shift simula até dez marchas no modo sequencial. Para quem gosta de sentir a direção, essa é uma maravilha!

Se a ideia é apostar na versão híbrida, você estará recebendo um motor 1.8, também aspirado, que gera 122 cv e torque de 16,6 kgfm, com um câmbio CVT convencional. E se a economia de combustível é o que te chama a atenção, presta atenção: na cidade, ele faz até 11,8 km/l com etanol e 17 km/l com gasolina. Já na estrada, é 9,6 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina.

Com tantas opções e novidades, é difícil não se animar com o Corolla Cross. Ele realmente se tornou uma escolha interessante no cenário dos SUVs!