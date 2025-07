Volkswagen Nivus GTS tem desconto de R$ 22.160 para PcD

O Volkswagen Nivus GTS está com uma promoção imperdível para o público PcD. Se você é fã de desempenho e deseja aproveitar benefícios, essa versão esportiva é uma excelente escolha. Durante todo o mês de julho, o modelo vem com isenção de IPI e bônus direto de fábrica, o que torna a compra ainda mais atraente.

Pesquisando nas concessionárias, como a Norpave, encontramos que o Nivus GTS 250 TSI, que custa R$ 179.990, sai por R$ 157.829,99 para quem tem algum tipo de deficiência. Isso representa uma economia de R$ 22.160,01. É de se pensar em como esse descontão pode deixar o carro dos seus sonhos mais acessível, não é mesmo?

Desempenho e Estilo

Debruçando sob o capô, encontramos um motor 1.4 TSI que entrega 150 cavalos de potência e um torque de 25,5 kgfm — um desempenho digno de elogios. A transmissão automática de seis marchas e a tração dianteira garantem que as trocas sejam suaves, o que é ótimo para quem pega estrada ou precisa de agilidade no dia a dia. Já imaginou como isso faz diferença em um trânsito pesado?

Além do motor, o Nivus GTS love com detalhes que fazem a diferença. As rodas de liga leve de 17 polegadas têm um acabamento escurecido que deixa o visual ainda mais atraente. Também conta com uma série de tecnologias como seleção de perfil de condução, sensores de chuva e um alarme anti-furto com o sistema "Keyless". E quem já ficou muito tempo ao volante sabe como um sistema de reconhecimento de cansaço pode ajudar a manter nossa atenção na direção, certo?

Conforto e Tecnologia

O interior traz um ar-jovem com esportividade. O teto pintado na cor Preto Ninja e os acabamentos exclusivos “GTS” mostram que o carro não é só potência, mas também estilo. São seis airbags para segurança, ar-condicionado com controle eletrônico (o famoso Climatronic) e assistência para estacionamento. Para quem fica na cidade, esses pequenos detalhes podem facilitar bastante a vida.

No quesito tecnologia, o Nivus GTS vem equipado com carregamento de celular por indução, câmeras para auxílio em manobras e detector de ponto cego. Honestamente, quem já teve que estacionar em uma vaga apertada vai entender a importância desses recursos.

Mais Detalhes

Os espelhos retrovisores também seguem a estética esportiva, pintados em Preto Ninja. Na frente, a faixa iluminada entre os faróis e os faróis de LED com luz diurna não passam despercebidos. Além disso, o painel digital de 10,25 polegadas garante que todas as informações estejam à mão de forma clara e estilosa.

E não podemos esquecer do sistema de infotainment VW Play Connect, que traz uma tela de 10,1 polegadas com acesso a internet exclusiva. É ideal para quem gosta de ficar conectado mesmo com o pé na estrada.

Volkswagen Nivus GTS para PcD em julho de 2025

Configuração Preço geral Preço para PCD Descontos GTS 250 TSI R$ 179.990,00 R$ 157.829,99 R$ 22.160,01

A promoção e as características do Nivus GTS tornam essa uma oportunidade imperdível para quem está buscando um carro que une conforto, segurança e um bom desempenho na estrada. Se você estiver pensando em trocar de carro, essa pode ser a chance que estava esperando!