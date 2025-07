SUV elétrico chinês chega ao Brasil com novidade surpreendente

Chegada do Geely EX5 ao Brasil: Um Novo Contender no Mercado de SUVs Elétricos

O Geely EX5, um SUV elétrico, está prestes a ser lançado no Brasil, em um momento em que o mercado de veículos elétricos enfrenta um crescimento significativo. Esse aumento é impulsionado pela busca por soluções mais sustentáveis e pelos incentivos fiscais oferecidos para a compra de carros elétricos.

O modelo foi desenvolvido sobre a plataforma GEA (Global Electric Architecture), que também serve para outros veículos do grupo, como o Volvo EX30 e o Zeekr X. A estreia do Geely EX5 está prevista para julho de 2025 e faz parte da estratégia da Geely de se estabelecer como uma líder no segmento de eletrificação no Brasil. A infraestrutura da Renault desempenha um papel importante nessa estratégia, oferecendo apoio logístico e comercial.

As primeiras unidades do Geely EX5 chegaram ao Brasil pelo Porto de Paranaguá, no Paraná, e já geram expectativa entre os consumidores, que se mostram interessados em um veículo que promete unir desempenho, segurança e um preço acessível. A parceria com a Renault não se limita à distribuição; há planos para a produção local do modelo a partir de 2026 ou 2027, o que pode reduzir os custos de fabricação e fortalecer a presença da marca no país.

Especificações Técnicas do Geely EX5

O Geely EX5 é um SUV médio, projetado para atender famílias e motoristas que buscam espaço e tecnologia. Suas dimensões são comparáveis a outros modelos no mercado, como o Jeep Compass e o BYD Song Plus. Abaixo, veja as principais especificações técnicas do veículo:

Comprimento: 4,62 m

4,62 m Largura: 1,90 m

1,90 m Altura: 1,67 m

1,67 m Entre-eixos: 2,75 m

2,75 m Motor elétrico: 217 cv (160 kW) com torque de 32,6 kgfm

217 cv (160 kW) com torque de 32,6 kgfm Bateria: 60,2 kWh (LFP), autonomia de até 530 km (ciclo CLTC)

60,2 kWh (LFP), autonomia de até 530 km (ciclo CLTC) Aceleração (0-100 km/h): 6,9 segundos

6,9 segundos Carregamento rápido: de 30% a 80% em cerca de 20 minutos (150 kW)

de 30% a 80% em cerca de 20 minutos (150 kW) Porta-malas: 461 litros

Embora a autonomia de 530 km tenha como base o ciclo CLTC, estima-se que, na realidade brasileira, ela fique entre 400 e 450 km, o que ainda é competitivo no mercado de SUVs elétricos. O design do veículo, que inclui características como maçanetas embutidas e uma grade frontal fechada, contribui para sua eficiência energética.

Interior do Geely EX5

A cabine do Geely EX5 reflete as tendências modernas dos SUVs elétricos, focando em um design minimalista e tecnológico. O interior conta com acabamentos em couro sintético e um console central elevado, oferecendo uma experiência digital diferenciada.

Entre os destaques do interior estão:

Painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas, separado da tela multimídia.

de 10,2 polegadas, separado da tela multimídia. Tela multimídia de 15,4 polegadas , compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de incluir um assistente virtual com mais de 200 comandos de voz.

, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de incluir um assistente virtual com mais de 200 comandos de voz. Teto solar panorâmico , bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação.

, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação. Sistema de som com 16 alto-falantes e iluminação ambiente personalizável.

A segurança é um ponto forte, com o Geely EX5 alcançando nota máxima (cinco estrelas) no Euro NCAP, destacando-se pela proteção a ocupantes e pedestres. O veículo também conta com um pacote avançado de assistência ao condutor, incluindo frenagem autônoma e piloto automático adaptativo.

Vendas e Distribuição do Geely EX5

A parceria com a Renault é fundamental para a estratégia da Geely no Brasil. A montadora francesa ficará responsável pela importação, distribuição e comercialização do SUV, utilizando sua rede de concessionárias já estabelecida. A estrutura inicial prevê:

23 concessionárias em 19 cidades a partir de julho de 2025.

em 19 cidades a partir de julho de 2025. Metas para expandir para 105 pontos de venda nos próximos anos.

nos próximos anos. Suporte técnico especializado em veículos elétricos, incluindo treinamento para manutenção.

Os preços ainda não foram anunciados, mas espera-se que o Geely EX5 tenha um valor competitivo em relação a outros SUVs elétricos médios, como o BYD Yuan Plus, que custa atualmente R$ 235.900.

Impacto do Geely EX5 no Mercado de SUVs Elétricos

A introdução do Geely EX5 intensificará a competição no crescente segmento de SUVs elétricos no Brasil, que apresentou um aumento significativo entre 2023 e 2024. O modelo competirá com rivais como o BYD Song Plus e o Toyota Corolla Cross Hybrid, posicionando-se com uma proposta de autonomia, segurança e tecnologia.

A parceria com a Renault também favorece a Geely, aproveitando a infraestrutura e a experiência da montadora francesa. A Geely planeja ampliar sua linha de produtos, incluindo versões híbridas plug-in e outros modelos eletrificados para atender às necessidades dos consumidores brasileiros.

O Futuro da Geely no Brasil

A estreia do Geely EX5 é apenas o início de uma estratégia ambiciosa para firmar a marca no Brasil. A Geely pretende expandir seu portfólio no país, trazendo novos modelos e, possivelmente, instalando produção local para competir com empresas já consolidadas.

Nos próximos meses, a divulgação de preços e condições de venda será crucial para determinar o sucesso do Geely EX5. As informações poderão ser acompanhadas pelo site da Geely Brasil ou pelas concessionárias Renault.