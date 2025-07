Volkswagen oferece Tera High 2026 com desconto para PcD

O Volkswagen Tera High 2026 chegou ao Brasil e já está oferecendo uma oportunidade incrível para o público que busca um carro adaptado, especialmente pessoas com deficiência (PcD). Além de poder ser adquirido por meio das vendas diretas da Volkswagen, o modelo vem com um pacote de equipamentos bem interessante. Com um porta-malas de 350 litros, o espaço é ótimo para quem precisa de praticidade no dia a dia. E mais: durante todo o mês de julho, você pode contar com isenção total de IPI e um bônus especial de fábrica.

Se você está pensando em dar esse passo, vale a pena dar uma passada nas concessionárias Volkswagen. Lá, as equipes estão prontinhas para te ajudar com a documentação necessária e explicar todo o processo de isenção. Um suporte sempre bem-vindo!

Preços e Condições

O Tera High com motor 1.0 TSI e câmbio automático tem um preço de tabela de R$ 139.990,00. Mas, com os benefícios para PcD, esse valor despenca para R$ 121.457,53! Isso significa uma economia de R$ 18.532,47 — dá para usar essa grana extra para outras boas experiências na estrada.

Desempenho e Estrutura

Esse modelo conta com um motor 1.0 TSI turbo, capaz de entregar até 116 cv de potência. Em uma aceleração tranquila, ele vai de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos. Para quem curte um SUV compacto, ele tem 4,15 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,56 metros. Ah, e o peso é só um pouco acima de uma tonelada, o que ajuda na dirigibilidade.

A Volkswagen pensando na galerinha mais jovem, apostou num design moderno e várias opções de cores. O consumidor pode escolher entre seis cores, incluindo o estiloso Azul Ártico e o clássico Preto Ninja, que não têm custo adicional.

Conforto e Tecnologia

Em relação ao conforto, o Tera High 2026 tem tudo que você precisa. Os bancos são revestidos com material premium e ainda vem com carregamento de celular por indução — super prático, né? Além disso, a coluna de direção é ajustável, e o carro conta com controle eletrônico de estabilidade e tração, o que dá uma segurança a mais, especialmente em dias de chuva.

A central multimídia “VW Play Connect” é outro destaque, com uma tela de 10,1″ e funcionalidades que garantem que você esteja sempre conectado. E não pense que a segurança fica de lado: seis airbags, sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis e um alerta sonoro para cintos de segurança estão entre os itens que priorizam a proteção.

Recursos Adicionais Gratificantes

Por dentro, a atmosfera é super agradável, com um ar-condicionado digital “Climatronic” e um som de qualidade com seis alto-falantes. Os faróis são em LED, o que não só dá um visual mais sofisticado, mas também garante uma iluminação melhor em estradas escuras.

Outras funcionalidades que fazem diferença incluem sensores de estacionamento, tomada USB tipo C para todo mundo e um porta-malas iluminado. E se você dirige bastante, vai adorar os vidros elétricos com função “one touch” — só um toque e eles sobem ou descem!

O Tera High se destaca como uma excelente opção no segmento dos SUVs, especialmente com as condições especiais oferecidas. Com tanto recurso e funcionalidade, quem não gostaria de dar uma volta com esse modelo pelo Brasil?