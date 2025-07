BYD Shark com desconto de R$ 40 mil fica abaixo da Toyota Hilux

A BYD Shark chegou com tudo ao Brasil em outubro de 2025, e a expectativa era alta. A marca planejava vender até 1.000 unidades por mês. Mas a realidade mostrou que o caminho seria mais desafiador, já que a média das vendas ficou em torno de apenas 100 unidades mensais. Infelizmente, isso a afastou do grupo das campeãs em vendas de picapes médias.

Para mudar esse cenário, a BYD resolveu adotar uma estratégia mais agressiva. Eles estão oferecendo um desconto de R$ 40 mil, tornando a Shark bem mais competitiva em comparação a gigantes como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Mitsubishi Triton.

Descontos e Vendas

Durante julho, a picape passou a custar R$ 339.800, cai do preço original de R$ 379.800. Essa redução é um baita incentivo para quem está pensando em investir em uma picape. Vale lembrar que entre setembro de 2024 e junho de 2025, foram vendidas 936 unidades da Shark. Os números mensais mostram bem a dificuldade:

Outubro de 2024: 143 unidades

Novembro de 2024: 49 unidades

Dezembro de 2024: 121 unidades

Janeiro de 2025: 100 unidades

Fevereiro de 2025: 72 unidades

Março de 2025: 122 unidades

Abril de 2025: 140 unidades

Maio de 2025: 103 unidades

Junho de 2025: 86 unidades

Programa de Recompra e Características

Outra jogada interessante é o Programa de Recompra. Se você comprar a Shark e mudar de ideia, pode vendê-la de volta para uma concessionária autorizada em até 48 meses. O valor pago será 80% do preço da tabela FIPE atual, desde que você compre outro carro da marca a um preço igual ou maior.

Agora, falando do que realmente importa, a Shark vem equipada com um sistema híbrido plug-in. Isso significa que temos um motor a gasolina de 1,5 litros e 180 cv, aliado a dois motores elétricos. No total, isso entrega impressionantes mais de 480 cv de potência.

Desempenho e Eficiência

A picape não decepciona na performance. Ela acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. Para quem ama longas estradas, é bom saber que ela pode rodar até 840 km com uma carga completa. Tem três modos de direção, perfeitos para diferentes terrenos: areia, lama e neve. O consumo é de aproximadamente 7,5 litros a cada 100 km, o que significa cerca de 13,3 km por litro.

Dimensões e Capacidade

Falando em tamanho, a BYD Shark mede 5,46 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e 1,93 metros de altura. Com uma distância entre-eixos de 3,26 metros, ela suporta até 835 kg de carga e pode puxar até 2.500 kg, com um espaçoso compartimento de carga de 1.450 litros.

É uma ótima opção para quem busca conforto e poder, tudo isso sem deixar de lado a eficiência.