Monte um prato delicioso por apenas R$ 9, melhor que em restaurantes

O Prato Feito, conhecido como PF, é uma das refeições mais queridas da culinária brasileira. Ele consiste em uma combinação simples, mas reconfortante, que geralmente inclui arroz, feijão, uma porção de proteína e uma salada. Com o aumento constante dos preços dos alimentos, muitas famílias estão enfrentando dificuldades para manter essa refeição na mesa todos os dias. Diante desse cenário, surge a dúvida: é possível preparar um PF completo, saboroso e nutritivo utilizando apenas produtos mais baratos do supermercado?

Para investigar essa possibilidade, realizamos um desafio: montar um “PF Perfeito” utilizando exclusivamente produtos de marcas próprias, que são aquelas que pertencem ao próprio supermercado e costumam ter preços mais acessíveis. A proposta era comprar todos os ingredientes necessários para um prato clássico para uma pessoa, sem recorrer a marcas famosas.

Lista de Compras para o PF Econômico

Focamos em marcas próprias, como Qualitá e Carrefour, com o objetivo de descobrir se conseguiríamos montar o prato desejado. A lista de compras para o desafio incluía:

Arroz Agulhinha Tipo 1 (marca própria)

Feijão Carioca Tipo 1 (marca própria)

Bife de Acém (um corte econômico)

Óleo de Soja (marca própria)

Sal Refinado (marca própria)

Alface Crespa

Tomate

A Caça aos Ingredientes

Ao procurar por essas marcas, percebemos que elas costumam estar em locais menos privilegiados nas prateleiras, exigindo um olhar mais atento. Todos os itens da lista foram encontrados sem dificuldades. O arroz e o feijão tinham embalagens simples, mas a qualidade dos grãos era equivalente a de marcas conhecidas. Optamos pelo bife de acém, um corte saboroso e mais econômico em comparação a opções como alcatra ou contrafilé.

Custos dos Ingredientes do PF

Com todos os ingredientes em mãos, calculamos o custo de cada um, com base nas porções necessárias para preparar o prato. Os valores foram:

Arroz (1kg a R$ 5,50): 100g custou R$ 0,55.

Feijão (1kg a R$ 8,00): 100g custou R$ 0,80.

Bife de Acém (R$ 35,00/kg): um bife de 150g custou R$ 5,25.

Salada (alface e tomate): cerca de R$ 2,00.

Preparo (óleo, alho e sal): aproximadamente R$ 0,40.

Custo Total do PF Perfeito

Ao somar todos os custos, o total para preparar um “PF Perfeito” em casa, utilizando somente produtos de marcas próprias, foi de R$ 9,00. Esse valor é consideravelmente mais baixo do que o preço de um PF servido em restaurantes, que costuma custar mais de R$ 25,00.

Sabor e Qualidade do PF Barato

Para avaliar o sabor, realizamos um “teste do paladar”. A conclusão foi que a diferença de sabor entre os produtos de marca própria e os produtos de marcas famosas não era perceptível. O arroz e o feijão, bem temperados, ficaram saborosos e com o “gostinho de casa”. O bife de acém, por ser um corte mais gorduroso, se tornou macio e saboroso na frigideira. A salada, feita com ingredientes frescos, estava ótima, demonstrando que o que realmente importa na refeição é o cuidado com o preparo.

Vale a Pena Optar pelas Marcas do Mercado?

Os resultados do desafio mostram que vale a pena utilizar produtos de marcas próprias. Essa substituição pode ser uma estratégia eficaz para reduzir os gastos com alimentos básicos, como arroz, feijão e óleo. Embora você possa continuar utilizando suas marcas favoritas em outros produtos, ao optar por marcas próprias para os itens essenciais, é possível economizar consideravelmente. Este teste prático reforça que uma alimentação de qualidade não precisa ser cara e que a dedicação no preparo é o que garante uma boa refeição.