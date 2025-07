Record e Seriella expandem produções de dramas fora da Bíblia

A Record, em colaboração com a produtora Seriella, está implementando mudanças significativas em sua programação. A emissora continuará a oferecer a combinação de novelas turcas e séries bíblicas, mas agora irá diversificar seu conteúdo a partir das demandas do público e do desgaste do formato exclusivamente religioso.

Essa nova estratégia permitirá que a emissora introduza histórias mais variadas, preservando suas raízes na dramaturgia. Um exemplo do sucesso das novelas turcas é “Força de Mulher”, que obteve boa audiência e contribuiu para que a Record mantivesse a vice-liderança em várias regiões do Brasil, especialmente em São Paulo.

Dando sequência a esse sucesso, a Record lançará em setembro a novela turca “Mãe”, com Zeynep Güneş, uma das principais atrizes da Turquia. A expectativa é que essa produção, que narra uma história emocionante sobre coragem e laços familiares, repita o fenômeno de audiência de “Força de Mulher”.

Após “Mãe”, a emissora exibirá “Iludida” (título original: “Sadakatsiz”), que acompanha Asya Yilmaz, interpretada por Cansu Dere, uma médica respeitada que descobre que seu marido, Volkan Arslan, tem um romance com uma jovem chamada Derin. A trama promete envolver o público com temas de traição, vingança e empoderamento feminino, abordando também questões sobre relacionamentos abusivos. A edição da Record pode ampliar os 78 episódios originais para 149, adaptando a série ao formato brasileiro.

### Novas Produções Bíblicas em Desenvolvimento

Além das novelas turcas, a Record está desenvolvendo vários projetos bíblicos. Um dos destaques é “Amor em Ruínas”, de Cristiane Cardoso, que já está em fase de roteirização. Outras produções previstas incluem:

#### “O Senhor e a Serva”

Esse spin-off da série “Paulo, o Apóstolo” terá 10 episódios focados nos personagens Elisa (Nathalia Florentino) e Caius (Dudu Pelizzari). A trama se passa nos primórdios da igreja cristã e abordará temas como fé, perseguição e conflitos familiares, com um elenco que inclui João Fernandes, Fernando Sampaio, e outros.

#### “A Vida de Jó”

A famosa história bíblica será retratada com Guilherme Berenguer e Enzo Krieger, que irão interpretar Jó em diferentes fases de sua vida. Juliana Didone também fará parte do elenco, que explorará as dificuldades enfrentadas por Jó, um homem íntegro que se mantém fiel a Deus em meio a perdas e sofrimentos. Essa série será inicialmente exibida pela Univer Vídeo e depois na Record TV.

#### “Ben-Hur”

Baseada na obra “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, de Lew Wallace, essa produção contará a história de Judá Ben-Hur, um príncipe de Jerusalém que é traído e escravizado pelos romanos. Embora o protagonista não seja um personagem bíblico, sua trajetória interage com figuras centrais do cristianismo, como Jesus. A Record havia adquirido os direitos para adaptar a história em 2018 e agora avança com a escolha do ator Floriano Peixoto para um papel chave.

### Compromisso com o Público e Novas Abordagens

Com essas iniciativas, a Record reafirma seu compromisso com conteúdos de forte apelo cristão e histórico, ao mesmo tempo em que abre espaço para novos gêneros e narrativas. A parceria com a Seriella é vital para essa evolução, garantindo não apenas a execução técnica das produções, mas também reforçando o modelo de coprodução.